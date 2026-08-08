中国男子当龟公，每招揽一嫖客仅抽40元佣金，因抽佣低而吸引19岁同乡少女“跳槽”，由男子安排她来本地卖淫，并负责替她预订酒店、刊登网上广告，以及联系嫖客。

中国籍被告刘道东（42岁，音译）星期五（8月7日）承认靠他人卖淫所得维生、抵触妇女宪章等在内的三项控状后，被判坐牢13个月又2周，罚款3000元。

根据案情，2024年6月11日下午约6时30分，警方在位于实龙岗一间酒店展开扫黄行动，当场逮捕被告与四名中国籍女子，并起获了保险套与润滑剂。

四名女子承认在酒店提供性服务，调查也揭露，被告负责替她们预定酒店房间、安排嫖客预约、代收钱、刊登卖淫广告等。

其中一名时年19岁的卖淫少女供称，她原本在澳门替一个名为“鸟叔”的卖淫集团工作，后来打算转到本地卖淫。由于不满原中介每名嫖客抽取的100元佣金，她通过朋友介绍认识被告，得知被告抽佣较低，每名嫖客仅抽取40元后，决定转由他安排。

2024年5月，双方通过视频谈成合作，由少女自行承担来新机票与住宿费用，被告则协助安排较便宜的住宿。少女最终于6月2日抵新，被告亲自去接机，再带她购买手机卡，并陪同她到酒店办理入住手续。

庭上揭露，被告随后接管少女所使用的电话号码，专门负责与嫖客联系及安排预约，再通过微信通知少女嫖客抵达时间。完成交易后，少女则通知被告，以便双方统计当天接待的嫖客人数。

完整报道，请翻阅2026年8月8日的《新明日报》。