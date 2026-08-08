男子谎称丧妻求爱，卷走妇女逾93万元，坠入骗局的妇女落泪受访，称赔上女儿留学学费，还得向银行贷款，才能让女儿完成学业，险些断送母女情。

《新明日报》早前报道，已婚水果贩江俊毅（57岁）谎称妻子已故，与网上结识的50来岁女子交往，以各种理由骗钱，甚至偷走女方姐姐的金饰典当，涉案金额超过93万元，星期四（8月6日）被判坐牢三年又七个月。

记者联系上不愿公开姓名的受害者，她接受《新明日报》访问时说，自己离婚约20年，育有一名女儿，于2020年10月期间在网上认识江俊毅，也是离婚后交往的第一个对象。

她说，江俊毅谎称是某家公司的行政总监，称妻子生病过世，有个10岁的儿子，两人交往一年多，对方星期一至星期五都住在她家，周末则回家陪儿子。

她指出，对方以各种理由，例如自己当了贷款担保人、公司需要资金、住院需要用钱等，多次向她和姐姐借钱。受害者不疑有他，甚至把女儿的学费也借了出去，而姐姐也把孩子办喜酒的钱借给对方。

“他给我看过他的银行户头，里面是有钱的，只是当时当担保人，户头被冻结。”

坠入骗局后，受害者无法负担女儿出国留学的学费，导致女儿生活过得艰难，两人关系也生变。“女儿的大学学费一年就要六位数。”

她说，被骗后简直晴天霹雳，吃不好喝不下，两个月睡不好，需要依赖安眠药，自己一度想要轻生，但为了女儿，还是挺过来了。

受害者谈起女儿时，忍不住哭泣。她噙着泪透露，自己向银行贷款，缴付女儿的学费，女儿才顺利毕业回国。女儿后续谈起此事，才透露自己也有轻生念头，受害者说：“我听到后心都碎了，如果我没有认识这个男的......”

她说，即使事件已经过了六年，她始终没有真的走出来，为了女儿而坚强，但不敢再相信感情。“这件事教会我带眼识人，也不再那么毫不犹豫就帮助别人。”

一张假车祸照揭骗局

受害者说，两人交往时也已差不多谈婚论嫁，江俊毅擅自拿了她的金饰，声称母亲要对照尺寸去购买四点金。“我多次追讨，但都拿不回。”

此外，当江俊毅拿名表去维修时，受害者也将自己的劳力士表拿去维修，怎料一年多来，都拿不回手表。“每次说要去拿表时，就会出事，有次他还发来同事出车祸的照片，我上网一搜，发现是假的，确认自己受骗后，马上报警。”

她说，过后与姐姐查看家里是否有损失，发现其他金首饰都被偷走。“我曾花了7000多元的律师费，向对方追讨损失的钱，最终只拿回2000多元。”

完整报道，请翻阅2026年8月8日的《新明日报》。