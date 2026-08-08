疑水管阻塞，乌节路商场两层楼地面大积水，清理超过四小时，数家店铺无法营业，损失料超过1万元。

这起事件发生于星期四（8月6日）早上10时许，地点是史格士路的诗阁广场（Scotts Square）。

据了解，该商场当天出现大量积水，影响到一楼和二楼的商店，而三楼则未受影响。

记者星期五（7日）下午走访时，积水似乎已被擦干，但仍有店家无法营业，地上放置不少黄色告示牌，显示“小心地滑”，提醒公众小心。

一名不愿透露姓名的餐馆店员受访时表明，这是过去四年来，第二次出现积水情况。“早上10时许，我到商场时就看到积水，店里也遭殃。有不少顾客订餐，只好一一解释取消。”

她透露，店内的墙纸也遭积水浸湿，目前正评估重新铺设墙纸的必要性。“我们应该损失近1万元，具体还不确定。”

另一名咖啡馆女员工透露，他们需挪开座椅清理，后续无法营业。

据了解，直到星期四下午2时许，商场一楼和二楼的公共区域才清理完毕。

商场：漏水原因调查中

诗阁广场发言人回复《新明日报》时指出，星期四上午接获事故通知，漏水原因目前在调查中。

发言人透露，事故导致数个店面受影响，无法正常营业，团队已第一时间介入，与店家保持密切沟通，在提供必要支援的同时，尽力降低对日常运营的冲击。

发言人透露，至星期四下午较晚时段，部分店家已陆续恢复营业。