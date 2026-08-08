不法分子冒充新加坡警方、交警和法院进行钓鱼诈骗的案子越来越多，警方提醒公众提高警惕，切勿点击可疑链接或泄露个人或银行资料。

新加坡警察部队星期六（8月8日）发文告说，虽然尚未接获任何财务损失的报案，但当局发现很多渠道上都出现这类诈骗手法。

在这类陷阱中，多数收件人是通过苹果iMessage，接到陌生手机号码或电邮发来的信息。骗子冒充警方、交警或“地方法院”的工作人员，指称收件人违反交通规则、未缴付停车费或未支付法庭传票罚款等。

文告指出，诈骗信息会以逮捕令或扣押车辆等严重后果相威胁，要收件人点击链接，或以指定代码如“Q”、“Y”或“1”回复，以“确认”相关通知。

受害者点击信息附上的链接后，会跳转至一个假冒的政府网站，并被要求输入银行卡资料、网上银行登入资料以及一次性密码（OTP）以通过付款。（新加坡警察部队提供）

收件人点击信息附上的链接后，会跳转至一个假冒的政府网站，并被要求输入银行卡资料、网上银行登入资料以及一次性密码（OTP）以通过付款。收件人直到银行户头出现未经授权的交易后，才发现自己受骗。

警方提醒公众，当局不会通过短信发送可疑链接，要求公众缴付罚款。公众若接获任何交通违规通知单或法院传票，应通过官方渠道如www.police.gov.sg或www.courts.gov.sg，或打官方电话号码核实真伪。

警方也呼吁公众更改iMessage设定，确保开启过滤“未知发件人”（Unknown Senders）和“垃圾信息”（Spam）功能，并通过应用程序内的举报功能，举报可疑信息，以防范这类骗局。

公众可通过“ACT”步骤来自我保护。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。