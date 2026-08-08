面对风高浪急的国际局势，工人党秘书长毕丹星以“新加坡号”为喻，呼吁构筑更坚实的社会安全网。他强调，新加坡真正的力量源于每个人一起守护这艘船，驶向共同的未来。

毕丹星认为，我国每一人都是“新加坡号”的一员，尽管存在多元的声音和不同的政治观点，但只要这些声音建立在彼此尊重、以共同目标为先的基础上，就不会削弱新加坡。

工人党秘书长毕丹星星期六（8月8日）通过工人党脸书发表2026年国庆献词。他以“航船”意象贯穿献词全文，呼吁国人同心协力，共同承担相互照应的社会责任。

献词以《马来纪年》（Sejarah Melayu）记载的桑尼拉乌他玛为引，形容新加坡的故事并非始于征服或欢庆，而是源自一场风暴；新加坡的旅程，则始于为共同利益作出的牺牲。

传说中，巨港王子桑尼拉乌他玛的船在淡马锡（今日的新加坡）附近遭遇狂风巨浪时，他将王冠投入海中，避免船下沉。

毕丹星说，无论故事是历史还是传说，之所以流传至今，是因为它提醒人们：“当我们将共同的未来置于个人利益之上，将人民放在首位时，我们才能展现最强大的力量。”

我国庆祝独立61周年之际，世界正迅速变化，新加坡“这艘船”也在风高浪急的环境中航行。毕丹星说，地缘政治压力和经济不确定性推高物价，让许多国人的生活负担加重。“没有任何船长能够控制风向，也没有任何家庭能够单凭一己之力抵御经济风暴。”

毕丹星说，衡量一个社会，不应只看它如何奖励生活已经安稳的人，更要看它在风浪来袭时，能否坚定确保没有任何人掉队。

他也以船员各司其职作为比喻，强调正如一艘船不能单靠船长一人抵达目的地，国家经济同样有赖于所有劳动者贡献技能和劳力。劳动者也应获得与工作价值相称的薪酬，并享有公平且有尊严的工作环境。

他在献词中指出，国家也不可能只靠一代人的努力穿越风浪。“我们不只以歌颂建国先辈的成就来纪念他们，而是也关怀那些今日需要帮助的人，包括支持看护者、确保低收入国人在晚年有尊严地生活，以及让残障者充分发挥潜能，成为社会不可或缺的一员。

“每一个新加坡人都应该知道自己获得珍视，没有人需要独自应对人生旅途中的挑战。”

毕丹星呼吁所有以新加坡为家的人承担相互照应的共同责任。包括新公民在内，每名国人无论种族和宗教，都能为国家作出贡献，强化新加坡。