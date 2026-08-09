1965年创办的永康中学当时为杨厝港的乡村孩子提供受教育的机会，是新加坡成立的第61所学校。从最初位于杨厝港路的两排单层楼校舍，到1980年代搬迁至宏茂桥，学校顺应时代变化扩充并增添设施，满足新一代学子的教育需求。

这所与新加坡一同在今年庆祝61岁生日的学校，也见证了本地社会的发展与变迁。因学龄人口缩小，学校2018年与同样位于宏茂桥的崇文中学合并，校名改成崇文中学（Yio Chu Kang Secondary），英文名称不变，但“永康”二字就此写入校史。

在逾60载的光阴中，尽管学校的人事物有变，对于一代代的教育工作者来说，育人的初心和办学宗旨始终不变。

永康中学最初的校舍只有两排单层课室、食堂和篮球场，首届学生只有37人。由于没有礼堂和草场，师生会步行到附近的培华公立学校，借用场地进行体育活动。时任教育部长的王邦文1966年为学校主持开幕，当年的新闻报道标题还特地指明是“政府兴建的第61所新学校”。

1966年报章记载，永康中学（现为崇文中学）是政府兴建的第61所学校，成立目的是为杨厝港的乡村孩子提供受教育的机会。学校成立初期是一所混合中学，有中英文部。（翻拍自学校纪念刊）

1982年学校搬到宏茂桥5道的现址，后来扩建增添了学习和体育设施。（翻拍自学校纪念刊）

1982年，学校搬到宏茂桥5道的现址，满足组屋区居民的需求。2001年，校舍进行扩建，增添室内体育馆、舞蹈室等设施，2014年再加建一栋教学楼。杨厝港路的旧校舍保留下来，如今被一家医疗机构用作疗养设施。

崇文中学体育和课程辅助活动部主任王绣云（52岁），1997年到当时的永康中学教体育和数学，至今已为校服务近30年。她受访时说，学校扩建后，学生有更完善的学习和体育设施。教育须与时俱进，教师的工作以往着重于传授知识，如今更强调以学生为中心。教师须根据不同学习能力，培养学生成为自主且自信的学习者。

获知学校合并的消息后，王绣云难免感到不舍。她说：“毕竟，两校有各自的历史、文化和校友情谊。但我也相信，这是发挥两校优势，共同成长的新机会。合并初期，原属两校的教师互相学习，学生也建立友谊，共创属于崇文中学的文化，延续创校的先锋精神。”

永康中学（现为崇文中学）1984年首次登上国庆庆典舞台，派出超过700名学生表演，为国家庆生。（翻拍自学校纪念刊）

学校1984年首次登上国庆庆典舞台，校友潘玲玲（本地艺人，左页，右上角）当年也参加演出。（翻拍自学校纪念刊）

合并后的2023年，崇文中学再度参与国庆庆典演出，这是学校第四次参加。学校1984年首次登上国庆舞台，当年派出超过700名学生表演，为国家庆生。

华文教师林惠琪（34岁）是永康中学校友，去年回返母校教书。她说，在她留级而感到迷茫的时候，老师的开导与鼓励让她找回动力。回母校见到熟悉的教师仍坚守岗位，能与他们共事是一件愉快的事。

校友林惠琪（右二）去年回返母校教书，很开心见到熟悉的老师王绣云（右一）和安妮（左一），并与她们共事。校长张娴蒂（左二）很欣慰，学校有一群对工作充满热忱的教师。（白艳琳摄）

教师当中，最资深的是数学教师安妮（Annie Mathews，66岁）。她2023年到了退休年龄后选择留下，继续热爱的教育工作。

在历史长河中，学校见证并顺应时代的变化，为新加坡培育未来的栋梁。这要归功于在校园耕耘的无数教育工作者，让育人精神生生不息。

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