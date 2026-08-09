新加坡中央医院院区内伫立着一座有百年历史的新古典主义建筑，在医疗和病房大楼包围的环境中尤其显眼，散发着浓浓的怀旧气息。

这座鲍尔楼（Bowyer Block）于2009年11月11日被列为我国的第61栋国家古迹，它的历史可追溯到1926年。那一年，中央医院经过重建，三座新大楼于当年3月29日正式开幕。原本只服务军警人员和海员的医疗机构，转变成为服务大众的公共医院，标志着新加坡医疗服务史上的一个重要里程碑。

第二次世界大战之后，其中一座大楼命名为鲍尔楼，以纪念已故的医院医务长鲍尔（John H. Bowyer）。他在新加坡沦陷期间被日本宪兵逮捕，折磨至病重身亡。

鲍尔楼曾是医院的主要行政大楼。员工宿舍、一等和二等男性病房、一等女性病房，以及一些部门也曾设于这座大楼内。中央医院于1970年代再度重建与现代化，当年的三座大楼，如今仅存的只有鲍尔楼的中段部分。

被列为国家古迹后，鲍尔楼在维护方面相当讲究。比方说，大楼每年清洗一次外墙时，水枪喷射出的水压须低于每平方英寸40磅。

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原为深灰色的柱子底座改漆成白色后，就没有参观者因踢到底座而失去平衡。（林明顺摄）

医院的环境服务部经理黄凤仪透露，院方只用不含溶解性矿物质的过滤纯水来清洗外墙，当外墙的水渍干掉后，就不会留下痕迹和斑点。

设施管理与工程部经理张文雄则指出，大楼外墙每五年粉刷一次，事前得向国家文物局提交油漆的相关信息。只有成分不具腐蚀性的油漆，才会获得当局批准使用。

若要改变大楼任何一部分的颜色，同样须获得当局的同意。这样的情况有发生过，涉及的是楼内柱子底座的颜色。

配合国庆日，鲍尔楼8月间亮起的灯光，为国旗上的红色。（李冠卫摄）

中央医院文物馆开设于鲍尔楼内，内部柱子的底座原为深灰色，与地面瓷砖的颜色相近。曾有参观者没留意脚下，踢到柱子底座而失去平衡。

为了避免同样的事故再发生，院方于是向当局申请，把柱子底座的颜色改漆成白色，当局批准了。自此，就没有再发生过类似事故。

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