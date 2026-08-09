今年的国庆庆典以震撼人心与温馨感人交织的表演拉开序幕。庆典的第一与第二幕分别以“超越自我，未来无限”和“超越平凡，未来无限”为主题，从庄严宏大的检阅礼到接地气的人民队伍游行，全方位展现了新加坡人坚韧不拔的凝聚力与奉献精神。

庆典第一幕“超越自我”聚焦国人的自豪感与团结一心。今年庆典的检阅与仪式环节盛况空前，共有1300名来自各行各业的国人参与，组成了近10年来国庆庆典上规模最大、背景最多元的人民队伍。由新加坡武装部队和内政团队组成的仪仗队，也是10多年来规模最庞大的。

本届庆典迎来历来最大且最多元的残障人士参演阵容，三个全新受检阅队伍首度亮相：新加坡残疾人体育理事会、活跃乐龄中心，以及慢性病康复患者代表。国庆检阅舞台也首次迎来导盲犬守护在视障主人身边，完美诠释了社会的包容与和谐。

国庆检阅礼上，导盲犬Hesta安静地守在参与检验的视障主人脚边。本届庆典迎来了近10年来规模最大、背景最多元的人民检阅队伍，传达社会包容与和谐的精神。 （林明顺摄）

此外，俗称21响礼炮的总统礼炮环节与巨型国旗飞行致敬仪式也首次移师加冷盆地举行。

礼炮团队在水上浮动平台鸣放，将表达最高敬意的仪式延伸至体育场外，也让聚集在加冷一带的民众近距离感受这个庄严仪式的震撼感。

在今年的国庆庆典中，总统21响礼炮历史性地首次移师至加冷盆地水面举行。浮动平台上鸣响礼炮，在耀眼的火光与浓烟升腾中，让远处国家体育场的观众也感受到庄严的氛围。（李冠卫摄）

不分年龄和阶层 民间英雄“超越平凡”守护家园

紧跟着，第二幕拉开序幕后，34名来代表自各行各业的民间英雄登上代表建设、关怀、创造、正义、守护和给予精神的花车绕场接受喝彩。

从自发巡逻社区的小学生，到冠病疫情期间悉心关怀年长朋友的乐龄人士，这些民间英雄不分年龄，以行动“超越平凡”，守护家园，建设温馨社会。

多日的彩排全为这一刻，学生表演者全情投入，以青春活力感染观众。（叶振忠摄）

67岁的李彩凤过去没有机会到现场观赏国庆庆典，今年第一次参与其盛，就成了人民游行队伍的一员。她笑说，刚开始有点紧张和羞怯，但深感荣幸。

她是宏茂桥的活跃乐龄中心触爱坊友伴计划的协调员。中心在疫情期间须关闭，她动员街坊帮忙有需要的年长者，协调送餐和居家打疫苗的服务。凭着卓越的服务精神，她两度获颁医疗机构的“仁心奖”。

李彩凤（右）在活跃乐龄中心服务多年，今年在国庆庆典的人民队伍游行中登上象征关怀的花车。能为国家庆生，她深感荣幸，也很开心认识了其他参与者如Smiles Salam创办人阿兹丽娜。（受访者提供）

李彩凤受访时说：“我可以在67岁时代表社会服务领域站在国庆舞台，代表其他工作者获得肯定，这是莫大殊荣。现场气氛很好，也让我感触良多，对新加坡取得的成就感到自豪，这要感谢李光耀先生与其他建国元勋。”

颜永成小学学生拉菲克（Rafieq Sahin，12岁）与几名年龄相近的邻居去年组织应急小组，在居住的红山麟谷峇鲁组屋区巡逻，留意邻里安全。小组还曾因机警地发现组屋单位传出臭味，揭发有年长者在家中离世。

拉菲克很开心能与母亲和组员参加人民游行。母亲发起的社区冰箱计划曾被人滥用，就建议他和邻居在邻里巡逻。拉菲克说：“没有妈妈的提议就没有应急小组，我也不会有机会参加国庆，很高兴大家因此认识我们，也希望这能鼓励其他儿童：我们同样能为社区做出贡献。”

除了别具意义的花车，动感十足的吉祥物也在第二幕登场，逗乐观众。

七个国人熟悉的吉祥物包括：代表国庆的8月（August）、礼貌大使新雅（Singa）、爱心小象Sharity、体育大使尼拉（Nila）、环保大使绿色队长（Captain Green）、推广亲家庭的贝奇小兔（Becky Bunny），以及提倡心理健康的勇敢（Brave）。吉祥物跟着音乐摇摆，活泼的“萌样”圈粉无数。

新报业媒体是2026年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。