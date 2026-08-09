新加坡佛教总会选出第39届理事会，由广品法师连任会长。新一届理事会将在已有基础上，加强心理辅导与义工培训，进一步运用数码平台弘法，同时持续推进教育与慈善工作，尤其关注青少年心理建设、义工关怀及跨代际交流。

广品法师接受《联合早报》访问时，首先回顾上一届理事会的工作成果。他指出，佛总各团队整体表现良好，尤其在教育方面，重新编排课程后成功吸引了更多年轻人和孩童参与，为后续发展奠定了扎实基础。

在此基础上，新一届理事会将重点强化心理建设和辅导工作，尤其是针对青少年面临的问题。广品法师透露，佛总自去年起已开始关注心理建设相关课题，包括校园霸凌等现象，下来将进一步从家庭关系、学业压力、同伴交往和心理调适等维度，深入探究问题根源。

他说：“我们了解青少年可能较不懂得处理这方面的问题，父母有时也无法兼顾那么多事情，所以我们计划同辅导中心合作，开办相关课程或工作坊，为不同年龄层提供帮助。”

除了关注受助者，佛总同样重视助人者的身心健康。长期接触各类个案、为他人提供辅导的义工，自身也可能承受情绪压力。因此，佛总希望在加强专业培训的同时，给予义工更多关怀与支持。

新任慈善组主任生觉比丘说，慈善组原有的奖助学金计划、赈灾活动，以及监狱辅导等工作都将延续；这一届也会更用心了解义工的需要、聆听反馈，并协助他们成长。他补充道：“义工有了更好的基础，他们成长后，也能够带动更多活动。”

在弘法方面，佛总计划进一步运用人工智能（AI）和社交媒体，制作短视频、语录等精简内容，并陆续推出中英文线上讲座，以吸引更多年轻人接触佛法。不过，广品法师强调，科技只是传播工具，内容的准确性更为重要；在AI时代，佛总同样希望帮助年轻人辨别信息真伪，避免受到错误内容影响。

面对多元信众的不同需求，新任秘书长传圣法师补充道，佛总在运用科技接触年轻人的同时，也须兼顾年长信众等群体，为不同年龄层安排适宜的活动。他指出，多元活动可以成为促进代际交流的契机，例如年长一辈参加诵经活动时，孩子或孙辈可参与青年项目或到寺院帮忙，让一家人以不同方式共同参与。

传圣法师将佛总的角色概括为“搭桥者”，他说：“所谓搭建桥梁，是连接不同世代、佛教组织，以及其他宗教、民间组织和政府。跨宗教互动不仅有助于和平共处和相互理解，更要融入日常生活，让大家相互认识、共同合作，最终建立信任。”

为此，佛总经常举办向公众开放的讲座和活动，并与其他团体合作开展社区服务，让不同宗教背景的参与者在互动中增进了解。

与此同时，面对日趋复杂的行政与监管要求，新任财政陈荣銮居士说，佛总将继续举办有关监管规定的课程和分享会，向团体会员讲解慈善法规、社团注册及外来捐款等方面的最新要求，协助他们了解并遵守相关规定，确保组织运作合规。

国会副议长谢曜全以主宾身份出席新加坡佛教总会第39届理事会就职典礼，并在典礼上致辞。（特约伍书永摄）

谢曜全：期待佛总将慈悲包容精神传承下去

新加坡佛教总会第39届理事会已正式就职，作为菩提学校校友，国会副议长 谢曜全 以主宾身份受邀出席观礼，并见证广品法师带领新一届全体理事宣读就职宣誓词、签署就职宣誓书。

谢曜全在致辞中指出，佛总自1949年成立以来，除弘扬佛法外，也积极推动社会福利、教育和文化事业，并促进宗教交流与种族和谐。他认为，一个组织要历久弥新，除了秉持初心，也须与时并进，不断提升治理水平。

为此，佛总不定期为团体会员举办各类分享会，为会员排忧解难，并促进彼此交流与学习。这类分享和交流有助于强化会员组织的内部运作制度，体现了佛总对良好治理的重视，以及作为本地佛教团体代表组织的责任与担当。

展望未来，谢曜全期待有更多年轻人加入佛总和佛教组织，在实践中学习、在服务中成长，让经验与创新相互结合，将慈悲、包容和奉献的精神传承下去。