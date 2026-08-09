《联合早报》当时在人群中拍到了一对年轻夫妇写下的心愿：“明年想要有个宝宝”，这张照片后来刊登见报了。

去年的国庆庆典上有个让人难忘的温馨场面，现场公众纷纷高举红色或白色心愿牌，上面写满了对自己、对国家、对共同未来的期许。

时隔一年，两人特地给《联合早报》分享喜讯，原来他们的愿望已成真。妻子如今怀孕七个月，夫妇俩将在今年国庆迎来第一个属于一家三口的国庆。

谢佳颖（28岁，银行职员）和黎俊澔（28岁，网安技术人员）的缘分始于大学时代的一场生日派对。朋友一句玩笑让他们相熟，开启了跨越七年的爱情长跑。

黎俊澔说，两人每五年都会为人生制定一个阶段性规划，去年的目标就是结婚并迎来新生命，所以才在国庆庆典上许下这个心愿，刚好被《联合早报》的镜头捕捉了下来。

“佳颖的父母都属马，所以我们很希望能赶在今年迎来一个马宝宝。”

还在热恋时候就想好要生孩子 组“迷你足球队”

回忆起首次得知将迎来新生命的那一天，仍历历在目。黎俊澔多年来照顾着外婆，当天正准备到妻子家验孕之际，突然接到外婆突发心脏病的消息，外婆当晚就与世长辞了。

谢佳颖（左）和黎俊澔在两人婚礼上与黎俊澔的外婆合影。（受访者提供）

两人隔天验出怀孕，虽然悲喜交集，但这对小夫妻相信外婆会默默守护着他俩，并为新生命到来感到欣慰。

在越来越多年轻人选择不婚不育的今天，两人几年前热恋时就常畅想未来。交往第四年就想要生宝宝，组建一支“迷你足球队”，甚至早早替未来的孩子想好了名字。

黎俊澔笑说：“佳颖英文名开头是J，我是O；所以孩子们名字的开头，就以J和O之间的英文字母按顺序排列，叫K、L、M、N！”

谢佳颖说，两人希望趁年轻时迎接孩子，才能更有精力陪伴他们成长。

黎俊澔则说，他理解一些年轻人不婚不育的选择，因为如今经济环境充满挑战，也越来越难遇见真正相爱的人。但对他们而言，更希望把相伴的幸福延续给下一代。

“这些年，我们一直过得很幸福，所以希望把生命和快乐也带给孩子们，让他们看看这个美好的世界。也希望有更多人愿意生宝宝，和我们的孩子一起长大、一起玩耍。”

今年国庆，两人许下的心愿是：希望孩子平安健康。

新报业媒体是2026年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。