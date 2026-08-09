新加坡独立后的第四任大法官梅达顺和总统顾问理事会前主席张赞成，在今年的国庆奖章授勋名单上并列首位，获颁淡马锡勋章（荣誉）。

大法官梅达顺（左）与总统顾问理事会前主席张赞成（右）获颁淡马锡勋章。（新加坡法院、总统府提供）

淡马锡勋章是我国授予非制服人员的最高荣誉，共分三个等级。梅达顺和张赞成获颁的是次一级的勋章。过去获颁同一级别奖章的有淡马锡控股前主席丹那巴南（2007年）、前大法官陈锡强（2008年），以及总统顾问理事会前主席比莱（2019年）。

总统每年国庆都会颁发奖章给对国家和社会建设有功的官员、军警人员和社会贤达。今年，获颁各级国庆奖章的共有7491人，其中超过57％是长期服务奖章。这是自1997年以来，国庆奖章得主最多的一年。1997年共有9883人获奖章，其中超过九成是长期服务奖章。

五人获颁殊功勋章

今年有五人获颁殊功勋章（Distinguished Service Order），即陆路交通管理局主席陈庆鏻、新加坡民航局前主席郑维荣、陶艺大师伊斯干达·贾里（Iskandar Jalil）、宗教改造小组联合主席莫哈默哈斯比（Uztaz Mohamad Hasbi ），以及圣淘沙发展局前主席陈明海。他们在今年的国庆荣誉榜上，排在梅达顺和张赞成之后。

获颁功绩奖章（Meritorious Service Medal）的则有七人。他们是贸工部常任秘书马宣仁医生、新加坡医药理事会主席徐炎青教授、前非常驻斯里兰卡最高专员詹达斯（S Chandra Das）、国家福利理事会前主席范秀平、新加坡食品局主席林泉宝、新加坡国际调解中心主席林长仁，以及新加坡武装部队总长孟耀诚中将。

今年有14人获得公共服务星章（勋条），包括武吉巴督公民咨询委员会副主席曾秀娘、马西岭公民咨询委员会主席林福星，以及女皇镇公民咨询委员会赞助人林原平。

国庆奖章受封名单上也有多名外国友人，其中六人获颁公共服务星章—新加坡卓越之友奖（BBM-Distinguished Friends of Singapore）。

他们是驻多伦多荣誉总领事蔡加毅、新加坡国际仲裁中心仲裁院主席露西·里德（Lucy Reed） 、医疗设备制造商瑞思迈（ResMed）总裁法瑞尔（Michael Farrell）、航空航天与国防科技企业泰雷兹（Thales） 集团董事长兼首席执行官凯纳（Patrice Caine）、国际民航组织理事会前主席夏基塔诺（Salvatore Sciacchitano），以及投资管理公司贝莱德（BlackRock）主席兼行政总裁劳伦斯芬克（Laurence Fink）。

另有七人获颁公共服务奖章—新加坡之友奖（PBM-Friends of Singapore），包括全国医疗研究理事会前理事默森博士（Dr Michael Merson）、公用事业局专家咨询小组主席大卫·坎利夫博士（David Cunliffe），以及 健康宣称评估顾问委员会前主席周维彪教授。

获颁公共服务星章的56人，包括裕华民众俱乐部管委会赞助人陈奕福、白沙西公民咨询委员会赞助人陈俐蓉博士、惹兰加由公民咨询委员会副主席张祖财，以及新加坡宗乡会馆联合总会名誉理事刘智评。

有214人获颁公共服务奖章，当中有新加坡中华总商会会长高泉庆、友诺士民众俱乐部管委会赞助人吴伟祥、乌鲁班丹民众俱乐部管委会委员周家茵、芽笼士乃公民咨询委员会赞助人林倖贤、马林百列公民咨询委员会赞助人黄凤飞博士、榜鹅西公民咨询委员会赞助人傅琴芳，以及直落布兰雅公民咨询委员会委员白承正。

还有15人被授予公共行政（金）奖章，包括加封勋条的金管局副局长（企业发展）罗惠燕，以及获颁公共行政（金）奖章（军事）的海军总长屈坚文少将和武装部队参谋长曾劲豪准将。