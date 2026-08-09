淡马锡勋章（荣誉） Order of Temasek（With Distinction）

梅达顺（Sundaresh Menon）　大法官

张赞成　总统顾问理事会前主席

殊功勋章 DSO（Distinguished Service Order）

陈庆鏻　陆交局主席

郑维荣　民航局前主席

伊斯干达·贾里博士（Dr Iskandar Jalil）　艺术家

延伸阅读

7491人获各级国庆奖章 自1997年来人数最多
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大法官梅达顺与总统顾问理事会前主席张赞成 领衔今年国庆受封名单
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莫哈默哈斯比（Ustaz Mohamad Hasbi Bin Hassan） 宗教改造小组联合主席 

陈明海　圣淘沙发展局前主席

功绩奖章 MSM（Meritorious Service Medal）

马宣仁医生　贸工部常秘

徐炎青教授　医药理事会主席

詹达斯（S Chandra Das）　前非常驻斯里兰卡最高专员

范秀平　福理会前主席

林泉宝　食品局主席

林长仁　新加坡国际调解中心主席

功绩奖章（军事）

孟耀诚中将　新加坡武装部队总长

公共服务星章（勋条）BBM（L）

吴焯尧　实龙岗公民咨询委员会副主席

符福金　甘榜菜市公民咨询委员会赞助人

陈诗隆　甘榜格南公民咨询委员会副主席

蔡崇庆　黄埔公民咨询委员会主席

曾秀娘　武吉巴督公民咨询委员会副主席

林福星　马西岭公民咨询委员会主席

邵家城　马西岭公民咨询委员会名誉主席

沈锦财　海军部公民咨询委员会主席

林原平　女皇镇公民咨询委员会赞助人

钟兴龙　西北社理会理事

张许淑敏博士　残疾体育理事会主席

陈树铿　监狱纪律咨询委员会主席

王世龙教授　公用事业局内部审计委员会主席

蔡钟发博士　公交理事会理事

公共服务星章—新加坡卓越之友奖 BBM-DFS

蔡加毅　驻多伦多荣誉总领事

Lucy Reed　新加坡国际仲裁中心仲裁院主席 

Michael Farrell　瑞思迈公司总裁 

Patrice Caine　泰雷兹集团董事长兼首席执行官

Salvatore Sciacchitano　国际民航组织理事会前主席

Laurence Douglas Fink　贝莱德主席兼行政总裁

公共服务星章 BBM

徐耀昌　加基武吉公民咨询委员会赞助人    

王康宪医生　茨园民众俱乐部管委会主席

杜美兰　大巴窑东公民咨询委员会委员 

陈伟富　大巴窑西－汤申公民咨询委员会副主席

黄侯贵　碧林－登加公民咨询委员会主席

郑春义医生　蔡厝港公民咨询委员会主席

许志强博士　吉丰公民咨询委员会主席

陈恬芬　登加公民咨询委员会副主席、登加民众俱乐部管委会主席  

李添寿　樟宜四美公民咨询委员会主席 

邓国盛　樟宜四美公民咨询委员会赞助人

梁振凤　凤山公民咨询委员会赞助人

陈奕福　裕华民众俱乐部管委会赞助人 

翁慧芳　裕华民众俱乐部管委会赞助人

吴会兴　布莱德岭公民咨询委员会赞助人 

侯长远　景万岸公民咨询委员会委员

孙仁旺　麦波申公民咨询委员会赞助人

Jayadev s/o K N Unnithan　忠邦公民咨询委员会助理财政

裴荣颜　义顺中公民咨询委员会副主席

王志强　白沙中公民咨询委员会主席

陈俐蓉博士　白沙西公民咨询委员会赞助人 

陈远文　兀兰民众俱乐部管委会主席、兀兰公民咨询委员会副主席

蔡耀铭　盛港中公民咨询委员会主席

Roslee Bin Puasa　盛港东公民咨询委员会副主席

沈尚俊　盛港西公民咨询委员会赞助人

吴爱卿　淡滨尼东公民咨询委员会委员

苏理政　淡滨尼北公民咨询委员会主席

Ganesan s/o Kulandai　艾弗顿园居民联系网执委

Saoyah Bte Mohd Som　亚逸拉惹民众俱乐部管委会委员

陈高全　裕泉－玉宝公民咨询委员会赞助人、裕泉民众俱乐部建筑基金委员会赞助人

梁兆权　南洋公民咨询委员会赞助人

Kausalah Thavi　武吉班让民众俱乐部管委会委员

张祖财　惹兰加由公民咨询委员会副主席

Mohamed Aziz Bin Kassim　裕廊中公民咨询委员会委员

陈耔荣　玛丽蒙公民咨询委员会查账

陈恒茂　蒙巴登公民咨询委员会赞助人

王宝金　拉丁马士民众俱乐部管委会副主席 

王志勤　淡滨尼尚育公民咨询委员会主席 

卓嘉星　杨厝港民众俱乐部管委会赞助人

陈绍豪　东南社理会理事

许孔文　西南社理会理事

刘进发　西南社理会理事

洪荣强　居民联系网理事会副主席

刘智评　宗乡总会名誉理事

官荣堂　体理会主席

⽯清顺副教授　武装部队精神病专家咨询委员会主席

许瑞风　茂桥中学学校咨询委员会前主席

林木发　百惠小学学校咨询委员会主席

Benett Maximillian Theseira　建国立国一代上诉小组副主席

Dr Ab Razak bin Chanbasha　就业准备咨询委员会主席

维贾延德兰高级律师　福理会主席

公共行政奖章（金）（勋条）

罗惠燕　金管局副局长（企业发展） 

公共行政奖章（金）

周祥泰　总检察署刑事司首席检察官（国际交流） 

P. Siva Shanmugam　司法服务委员会秘书 

李东瑾博士　文社青部副常秘（文化与体育）

卓荣能　人民协会总执行理事长 

孙振炜　教育部副总司长（课程） 

林宛蓉　教育部常秘

岑景祺　财政部副常秘（规划） 

黄伟权　驻新德里最高专员

吴鹏毅　律政部兼外交部常秘

伍伟豪教授　新保集团总裁

陈碧兰　内政部前副常秘（企业）

梁新松　金管局副局长（市场与金融发展） 

公共行政奖章（金）（军事）

屈坚文少将　海军总长

曾劲豪准将　武装部队参谋长

公共服务奖章—新加坡之友奖 PBM-FOS

Michael Merson教授　全国医疗研究理事会前理事

David Anthony Cunliffe博士　公用局专家咨询小组主席

周维彪教授　健康宣称评估顾问委员会前主席

Neil Morris Ferguson教授　骨痛热症专家咨询小组成员

Praburam Raja博士　应用材料公司半导体产品集团总裁 

Lynn Gladden教授　国立研究基金会竞争性研究计划评估小组主席

Amy Weinfeld Schulman　人类健康与潜能国际咨询理事会理事 

公共服务奖章 PBM

梁文衔　勿洛蓄水池－榜鹅公民咨询委员会副主席

陈培贤　勿洛蓄水池－榜鹅公民咨询委员会赞助人 

吴伟祥　友诺士民众俱乐部管委会赞助人

萧天元　友诺士民众俱乐部管委会主席 

李玉霞　加基武吉公民咨询委员会委员

陈玉翠　Tai Peng居民联系网主席 

卓文钦　巴耶利峇公民咨询委员会查账

陈正辉　实龙岗公民咨询委员会秘书

符爱铃　茨园民众俱乐部管委会赞助人

陈惠蓉　万国－芬薇南公民咨询委员会查账

王家毓　万国－芬薇南公民咨询委员会主席 

梁凯琪　静山公民咨询委员会助理秘书

潘思霓　静山公民咨询委员会委员

Gunasegaran s/o Kaliannan　实里达－实龙岗公民咨询委员会财政

薛国兴　实里达－实龙岗公民咨询委员会委员

周世光　德义公民咨询委员会委员

Mohamed Yasim Bin Mohamed Abidin　德义公民咨询委员会委员

蔡静芝　碧山东－新明公民咨询委员会助理财政  

林美云　碧山东－新明公民咨询委员会委员 

林春民　大巴窑中公民咨询委员会副主席 

陈尔和　大巴窑中民众俱乐部管委会副主席 

Rajendran Rajaram　 大巴窑东公民咨询委员会委员

李泳庆　大巴窑西－汤申公民咨询委员会委员

Mohamed Shammir s/o Thirunauc Karasu　碧林－登加公民咨询委员会副主席 

林圣辉　Mi Casa居民联系网主席

黄德兴　吉丰公民咨询委员会委员

龚正华　登加民众俱乐部管委会副主席 

锺元英　实乞纳民众俱乐部管委会助理秘书 

吴秀清　勿洛公民咨询委员会助理秘书 

林志荣　勿洛公民咨询委员会副主席

吴伟文　凤山公民咨询委员会秘书 

王嫥嫥　如切公民咨询委员会财政 

王韦澔　如切公民咨询委员会委员

梁镓洧　甘榜菜市公民咨询委员会委员

王锦珍　甘榜菜市公民咨询委员会委员

洪凯欣　武吉知马公民咨询委员会秘书

许建明　武吉知马公民咨询委员会副主席

苏政衡　凯秀公民咨询委员会委员  

何耀强　凯秀公民咨询委员会查账

沈江文　乌鲁班丹社区紧急应策与参与委员会助理财政

周家茵　乌鲁班丹民众俱乐部管委会委员

刘志祥　正华公民咨询委员会委员

Mohamad Fariezan Bin Abas　正华公民咨询委员会助理秘书 

韩美慧　惹兰勿刹民众俱乐部管委会秘书

吴芷榆　哥南亚逸公民咨询委员会委员

叶陆明　哥南亚逸公民咨询委员会委员

陈勇明　牛车水－金声公民咨询委员会委员  

Redzuan Bin Ismail　牛车水－金声公民咨询委员会委员 

魏素君　黄埔公民咨询委员会副主席 

周选江博士　武吉巴督公民咨询委员会委员 

李嘉玮　武吉巴督东公民咨询委员会助理财政 

劳坚耀　武吉巴督东公民咨询委员会助理秘书 

赖君贤　金文泰公民咨询委员会查账

林秉锋　金文泰公民咨询委员委员

苏丽珠　丰加北公民咨询委员会委员

梁丽慧　丰加北公民咨询委员会委员

陈各荣　布莱德岭公民咨询委员会赞助人  

林倖贤　芽笼士乃公民咨询委员会赞助人

黄中人　芽笼士乃公民咨询委员会副主席 

胡美玲　景万岸公民咨询委员会查账

Rahimah Bte Maarof　麦波申公民咨询委员会委员

Jeyaseelan Karthigesu　马林百列民众俱乐部印族活动执委会主席

黄凤飞博士　马林百列公民咨询委员会赞助人

龙仕彬　林邦公民咨询委员会助理秘书 

黎美玲　林邦公民咨询委员会查账 

胡金钟　木林公民咨询委员会赞助人  

苏楚燕　木林公民咨询委员会财政 

Azman Bin Ab Jalil　油池公民咨询委员会委员

林中明　油池公民咨询委员会秘书 

唐汶耀医生　忠邦民众俱乐部管委会查账

张素玲　义顺中公民咨询委员会委员

卓美英　义顺东民众俱乐部管委会委员 

黄荣杰　义顺东民众俱乐部管委会财政 

章金水　义顺Floral居委会执委  

傅家伟博士　义顺连公民咨询委员会委员

赖威勇　义顺南公民咨询委员会秘书 

叶舜仁　义顺南公民咨询委员会赞助人

林惠珍　樟宜公民咨询委员会助理秘书 

潘永明　樟宜公民咨询委员会委员 

庄文健　白沙中公民咨询委员会赞助人 

蔡仁盛　白沙东民众俱乐部管委会主席 

邓盛友　白沙东公民咨询委员会赞助人 

Saravanan s/o M Govindasamy　白沙伊莱雅民众俱乐部管委会副主席 

黄瑞亮　榜鹅海岸公民咨询委员会委员

陈振益　榜鹅综合社区中心民众俱乐部管委会赞助人

黎奕彣　榜鹅北公民咨询委员会赞助人

陈凯铭　榜鹅北公民咨询委员会赞助人副主席

Anandani Deepak Partab　榜鹅21民众俱乐部管委会赞助人

郑伟权　榜鹅海滨公民咨询委员会助理财政 

许瓅洹　榜鹅西公民咨询委员会赞助人

傅琴芳　榜鹅西公民咨询委员会赞助人

王国辉　海军部公民咨询委员会委员

吴子勤　坎贝拉公民咨询委员会委员 

杨慧鸣　坎贝拉公民咨询委员会财政 

何巧仪　军港公民咨询委员会助理财政 

陈玺单　军港公民咨询委员会查账 

Muhammad Harmizan Bin Abdul Hamid　三巴旺中公民咨询委员会 

潘淑芬　雅尚苑—品尚居居民联系网执委

Mohamad Shaleem Bin Khamalluden　兀兰公民咨询委员会委员、兀兰社区体育网主席 

Hairudinsah Sahar　盛港中公民咨询委员会委员 

蔡尚峰　盛港东公民咨询委员会助理财政

黄荣业　盛港北公民咨询委员会委员

陈永松　盛港北公民咨询委员会主席 

刘慧仪　盛港西公民咨询委员会委员

王松鹤　淡滨尼林荫道公民咨询委员会委员

王益彬　淡滨尼林荫道公民咨询委员会查账

朱淑华　淡滨尼中民众俱乐部妇女执委会主席

Malkit Singh s/o Kartar Singh　淡滨尼中民众俱乐部印族活动执委会主席

Mohamed Basheer s/o Kader Sultan　淡滨尼东公民咨询委员会委员

姚雅慧　淡滨尼北公民咨询委员会助理秘书

Iswandie Wanhar　淡滨尼西公民咨询委员会委员

黄建文　淡滨尼西公民咨询委员会委员

冯嘉汉　波那维斯达公民咨询委员会委员

陈宝全　波那维斯达公民咨询委员会委员

黄添来　亨德森－杜生公民咨询委员会助理秘书

胡德豪　亨德森－杜生公民咨询委员会委员

林秋吉　摩绵－经禧公民咨询委员会委员

林丽琼　摩绵－经禧公民咨询委员会委员

黄添俊　丹戎巴葛－中峇鲁公民咨询委员会助理财政

白承正　直落布兰雅公民咨询委员会委员

张明发　直落布兰雅公民咨询委员会委员

Gnanammal d/o Muthiah　文礼公民咨询委员会委员

王月梅　文礼民众俱乐部管委会委员

林国财　裕泉民众俱乐部管委会主席、裕泉民众俱乐部建筑基金副主席

马再远　西林居民联系网副主席

黄咨翔　达曼裕廊公民咨询委员会委员

林翔宽　 达曼裕廊公民咨询委员会主席

黎宝珊博士　西海岸公民咨询委员会委员

陈惜金　西海岸公民咨询委员会委员

蔡奕文　武吉甘柏公民咨询委员会第4副主席

许汉雄　武吉甘柏公民咨询委员会委员

罗友德　武吉班让公民咨询委员会委员

符贞月　后港公民咨询委员会委员

陈锦荣　后港公民咨询委员会副主席

Saifulbahri Bin Rasno　惹兰加由公民咨询委员会副主席

Arumugam Jayakumar　裕廊中公民咨询委员会委员

林绍权　裕廊中公民咨询委员会副主席 

何国栋　哥本峇鲁民众俱乐部管委会赞助人 

Sakthivelan s/o Nararajah　哥本峇鲁民众俱乐部管委会副主席

Halil Bin Hj Mansor　玛丽蒙公民咨询委员会助理秘书 

何强生　蒙巴登公民咨询委员会财政 

刘永革　先驱公民咨询委员会委员

许咏诗　先驱公民咨询委员会委员

李惠芳　波东巴西民众俱乐部妇执委助理财政

陈芳春　波东巴西第4分区居民联系网副主席

Mohsin Bin Mohamed Said　麟记民众俱乐部管委会助理秘书

孙修顺　拉丁马士民众俱乐部管委会赞助人

蔡秀静　三巴旺西公民咨询委员会秘书

Isson Jacob　三巴旺西公民咨询委员会委员　

叶丽金　淡滨尼尚育区公民咨询委员会委员

钟兴全　杨厝港公民咨询委员会副主席

冯启锡　中区社理会理事

刘庆权　中区社理会理事

曾素玲　东北社理会理事

洪荥森　东北社理会理事

洪葿峮　西北社理会理事

杨奕民　东南社理会理事

Satish Appoo　印度教基金管理局秘书

姚志强　文化配对基金前信托人

韩劳达　剧作家

洪豪耀　慈善理事会前理事

Khairul Hilmi Bin Mohd Khair　新加坡青年志愿团队咨询委员会成员

许世文　战备军协管委会委员

李绍贤　图馆局主席,

Shashi Jayakumar　国家档案咨询委员会委员

张雪倩　国大杨秀桃音乐学院董事会主席

温启明　新加坡理工大学信托委员会前委员

应远一　淡马锡理工学院董事会副主席

洪芳芳　南洋小学管委会主席

彭敏豪　卍慈学校管委会前主席

贺华吉　非常驻加纳最高专员暨非常驻巴勒斯坦民族权力机构代表

戴礼翔教授　卫生科学局董事

胡金凤　国大医学组织董事

郭素妘　终身健保理事会副主席

林健伟教授　临床研究与创新联盟主席

苏庆赞　国立健保集团董事

吴嘉德　托福园理事会理事

S. Devendran　探访局（戒毒所与防止滥用挥发剂中心）主席

Ustazah Kamaliah Binte Abdullah　宗教改造小组成员

黄庆健　刑事法令咨询委员会委员

邱进航　全国罪案防范理事会理事

黄若诗　黄丝带基金主要筹委会副主席

陈吴松玉　法律援助局委派律师 

陈丽君　土管局董事

Rajesh Sreenivasan　法律学会IT安全指导委员会成员

刘紫薇　中央公积金局董事

林冰鸿　专业工程师局局长

陈智群博士　房地产代理理事会理事

王和茂博士　青少年法庭顾问团主席

李国荣　赡养父母仲裁庭调解员

符史泰　公益金福袋项目资深顾问

Katherine Baptist　儿童与青少年院检讨委员会成员

沈美凌　社企中心主席

Suhaimi Zainul-Abidin　董事会多元化理事会前理事

郭忠文教授　水科技咨询小组主席

邱清和博士　环境局前董事

赵文良　新加坡水协会会长

纪淑琴　环境管理协会义务秘书

高泉庆　中华总商会会长

刘永利博士　消协副会长

杨添荣　和合公司主席

韩月榕　金融业争议调解中心主席

张爱红　食品饮料及同行业工友联合会会长暨职总中央委员

周文仁　埃克森美孚新加坡雇员联合会会长

Danapal Kumar  新加坡淡米尔教师联合会会长

张大维　创意媒体及印刷业联合会会长

徐锦莉　职总战略署候任署长　　

（2026年国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可以登录总理公署网站查询，网址是www.pmo.gov.sg/national-day-awards）