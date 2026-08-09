2026年国庆奖章名单
淡马锡勋章（荣誉） Order of Temasek（With Distinction）
梅达顺（Sundaresh Menon） 大法官
张赞成 总统顾问理事会前主席
殊功勋章 DSO（Distinguished Service Order）
陈庆鏻 陆交局主席
郑维荣 民航局前主席
伊斯干达·贾里博士（Dr Iskandar Jalil） 艺术家
莫哈默哈斯比（Ustaz Mohamad Hasbi Bin Hassan） 宗教改造小组联合主席
陈明海 圣淘沙发展局前主席
功绩奖章 MSM（Meritorious Service Medal）
马宣仁医生 贸工部常秘
徐炎青教授 医药理事会主席
詹达斯（S Chandra Das） 前非常驻斯里兰卡最高专员
范秀平 福理会前主席
林泉宝 食品局主席
林长仁 新加坡国际调解中心主席
功绩奖章（军事）
孟耀诚中将 新加坡武装部队总长
公共服务星章（勋条）BBM（L）
吴焯尧 实龙岗公民咨询委员会副主席
符福金 甘榜菜市公民咨询委员会赞助人
陈诗隆 甘榜格南公民咨询委员会副主席
蔡崇庆 黄埔公民咨询委员会主席
曾秀娘 武吉巴督公民咨询委员会副主席
林福星 马西岭公民咨询委员会主席
邵家城 马西岭公民咨询委员会名誉主席
沈锦财 海军部公民咨询委员会主席
林原平 女皇镇公民咨询委员会赞助人
钟兴龙 西北社理会理事
张许淑敏博士 残疾体育理事会主席
陈树铿 监狱纪律咨询委员会主席
王世龙教授 公用事业局内部审计委员会主席
蔡钟发博士 公交理事会理事
公共服务星章—新加坡卓越之友奖 BBM-DFS
蔡加毅 驻多伦多荣誉总领事
Lucy Reed 新加坡国际仲裁中心仲裁院主席
Michael Farrell 瑞思迈公司总裁
Patrice Caine 泰雷兹集团董事长兼首席执行官
Salvatore Sciacchitano 国际民航组织理事会前主席
Laurence Douglas Fink 贝莱德主席兼行政总裁
公共服务星章 BBM
徐耀昌 加基武吉公民咨询委员会赞助人
王康宪医生 茨园民众俱乐部管委会主席
杜美兰 大巴窑东公民咨询委员会委员
陈伟富 大巴窑西－汤申公民咨询委员会副主席
黄侯贵 碧林－登加公民咨询委员会主席
郑春义医生 蔡厝港公民咨询委员会主席
许志强博士 吉丰公民咨询委员会主席
陈恬芬 登加公民咨询委员会副主席、登加民众俱乐部管委会主席
李添寿 樟宜四美公民咨询委员会主席
邓国盛 樟宜四美公民咨询委员会赞助人
梁振凤 凤山公民咨询委员会赞助人
陈奕福 裕华民众俱乐部管委会赞助人
翁慧芳 裕华民众俱乐部管委会赞助人
吴会兴 布莱德岭公民咨询委员会赞助人
侯长远 景万岸公民咨询委员会委员
孙仁旺 麦波申公民咨询委员会赞助人
Jayadev s/o K N Unnithan 忠邦公民咨询委员会助理财政
裴荣颜 义顺中公民咨询委员会副主席
王志强 白沙中公民咨询委员会主席
陈俐蓉博士 白沙西公民咨询委员会赞助人
陈远文 兀兰民众俱乐部管委会主席、兀兰公民咨询委员会副主席
蔡耀铭 盛港中公民咨询委员会主席
Roslee Bin Puasa 盛港东公民咨询委员会副主席
沈尚俊 盛港西公民咨询委员会赞助人
吴爱卿 淡滨尼东公民咨询委员会委员
苏理政 淡滨尼北公民咨询委员会主席
Ganesan s/o Kulandai 艾弗顿园居民联系网执委
Saoyah Bte Mohd Som 亚逸拉惹民众俱乐部管委会委员
陈高全 裕泉－玉宝公民咨询委员会赞助人、裕泉民众俱乐部建筑基金委员会赞助人
梁兆权 南洋公民咨询委员会赞助人
Kausalah Thavi 武吉班让民众俱乐部管委会委员
张祖财 惹兰加由公民咨询委员会副主席
Mohamed Aziz Bin Kassim 裕廊中公民咨询委员会委员
陈耔荣 玛丽蒙公民咨询委员会查账
陈恒茂 蒙巴登公民咨询委员会赞助人
王宝金 拉丁马士民众俱乐部管委会副主席
王志勤 淡滨尼尚育公民咨询委员会主席
卓嘉星 杨厝港民众俱乐部管委会赞助人
陈绍豪 东南社理会理事
许孔文 西南社理会理事
刘进发 西南社理会理事
洪荣强 居民联系网理事会副主席
刘智评 宗乡总会名誉理事
官荣堂 体理会主席
⽯清顺副教授 武装部队精神病专家咨询委员会主席
许瑞风 茂桥中学学校咨询委员会前主席
林木发 百惠小学学校咨询委员会主席
Benett Maximillian Theseira 建国立国一代上诉小组副主席
Dr Ab Razak bin Chanbasha 就业准备咨询委员会主席
维贾延德兰高级律师 福理会主席
公共行政奖章（金）（勋条）
罗惠燕 金管局副局长（企业发展）
公共行政奖章（金）
周祥泰 总检察署刑事司首席检察官（国际交流）
P. Siva Shanmugam 司法服务委员会秘书
李东瑾博士 文社青部副常秘（文化与体育）
卓荣能 人民协会总执行理事长
孙振炜 教育部副总司长（课程）
林宛蓉 教育部常秘
岑景祺 财政部副常秘（规划）
黄伟权 驻新德里最高专员
吴鹏毅 律政部兼外交部常秘
伍伟豪教授 新保集团总裁
陈碧兰 内政部前副常秘（企业）
梁新松 金管局副局长（市场与金融发展）
公共行政奖章（金）（军事）
屈坚文少将 海军总长
曾劲豪准将 武装部队参谋长
公共服务奖章—新加坡之友奖 PBM-FOS
Michael Merson教授 全国医疗研究理事会前理事
David Anthony Cunliffe博士 公用局专家咨询小组主席
周维彪教授 健康宣称评估顾问委员会前主席
Neil Morris Ferguson教授 骨痛热症专家咨询小组成员
Praburam Raja博士 应用材料公司半导体产品集团总裁
Lynn Gladden教授 国立研究基金会竞争性研究计划评估小组主席
Amy Weinfeld Schulman 人类健康与潜能国际咨询理事会理事
公共服务奖章 PBM
梁文衔 勿洛蓄水池－榜鹅公民咨询委员会副主席
陈培贤 勿洛蓄水池－榜鹅公民咨询委员会赞助人
吴伟祥 友诺士民众俱乐部管委会赞助人
萧天元 友诺士民众俱乐部管委会主席
李玉霞 加基武吉公民咨询委员会委员
陈玉翠 Tai Peng居民联系网主席
卓文钦 巴耶利峇公民咨询委员会查账
陈正辉 实龙岗公民咨询委员会秘书
符爱铃 茨园民众俱乐部管委会赞助人
陈惠蓉 万国－芬薇南公民咨询委员会查账
王家毓 万国－芬薇南公民咨询委员会主席
梁凯琪 静山公民咨询委员会助理秘书
潘思霓 静山公民咨询委员会委员
Gunasegaran s/o Kaliannan 实里达－实龙岗公民咨询委员会财政
薛国兴 实里达－实龙岗公民咨询委员会委员
周世光 德义公民咨询委员会委员
Mohamed Yasim Bin Mohamed Abidin 德义公民咨询委员会委员
蔡静芝 碧山东－新明公民咨询委员会助理财政
林美云 碧山东－新明公民咨询委员会委员
林春民 大巴窑中公民咨询委员会副主席
陈尔和 大巴窑中民众俱乐部管委会副主席
Rajendran Rajaram 大巴窑东公民咨询委员会委员
李泳庆 大巴窑西－汤申公民咨询委员会委员
Mohamed Shammir s/o Thirunauc Karasu 碧林－登加公民咨询委员会副主席
林圣辉 Mi Casa居民联系网主席
黄德兴 吉丰公民咨询委员会委员
龚正华 登加民众俱乐部管委会副主席
锺元英 实乞纳民众俱乐部管委会助理秘书
吴秀清 勿洛公民咨询委员会助理秘书
林志荣 勿洛公民咨询委员会副主席
吴伟文 凤山公民咨询委员会秘书
王嫥嫥 如切公民咨询委员会财政
王韦澔 如切公民咨询委员会委员
梁镓洧 甘榜菜市公民咨询委员会委员
王锦珍 甘榜菜市公民咨询委员会委员
洪凯欣 武吉知马公民咨询委员会秘书
许建明 武吉知马公民咨询委员会副主席
苏政衡 凯秀公民咨询委员会委员
何耀强 凯秀公民咨询委员会查账
沈江文 乌鲁班丹社区紧急应策与参与委员会助理财政
周家茵 乌鲁班丹民众俱乐部管委会委员
刘志祥 正华公民咨询委员会委员
Mohamad Fariezan Bin Abas 正华公民咨询委员会助理秘书
韩美慧 惹兰勿刹民众俱乐部管委会秘书
吴芷榆 哥南亚逸公民咨询委员会委员
叶陆明 哥南亚逸公民咨询委员会委员
陈勇明 牛车水－金声公民咨询委员会委员
Redzuan Bin Ismail 牛车水－金声公民咨询委员会委员
魏素君 黄埔公民咨询委员会副主席
周选江博士 武吉巴督公民咨询委员会委员
李嘉玮 武吉巴督东公民咨询委员会助理财政
劳坚耀 武吉巴督东公民咨询委员会助理秘书
赖君贤 金文泰公民咨询委员会查账
林秉锋 金文泰公民咨询委员委员
苏丽珠 丰加北公民咨询委员会委员
梁丽慧 丰加北公民咨询委员会委员
陈各荣 布莱德岭公民咨询委员会赞助人
林倖贤 芽笼士乃公民咨询委员会赞助人
黄中人 芽笼士乃公民咨询委员会副主席
胡美玲 景万岸公民咨询委员会查账
Rahimah Bte Maarof 麦波申公民咨询委员会委员
Jeyaseelan Karthigesu 马林百列民众俱乐部印族活动执委会主席
黄凤飞博士 马林百列公民咨询委员会赞助人
龙仕彬 林邦公民咨询委员会助理秘书
黎美玲 林邦公民咨询委员会查账
胡金钟 木林公民咨询委员会赞助人
苏楚燕 木林公民咨询委员会财政
Azman Bin Ab Jalil 油池公民咨询委员会委员
林中明 油池公民咨询委员会秘书
唐汶耀医生 忠邦民众俱乐部管委会查账
张素玲 义顺中公民咨询委员会委员
卓美英 义顺东民众俱乐部管委会委员
黄荣杰 义顺东民众俱乐部管委会财政
章金水 义顺Floral居委会执委
傅家伟博士 义顺连公民咨询委员会委员
赖威勇 义顺南公民咨询委员会秘书
叶舜仁 义顺南公民咨询委员会赞助人
林惠珍 樟宜公民咨询委员会助理秘书
潘永明 樟宜公民咨询委员会委员
庄文健 白沙中公民咨询委员会赞助人
蔡仁盛 白沙东民众俱乐部管委会主席
邓盛友 白沙东公民咨询委员会赞助人
Saravanan s/o M Govindasamy 白沙伊莱雅民众俱乐部管委会副主席
黄瑞亮 榜鹅海岸公民咨询委员会委员
陈振益 榜鹅综合社区中心民众俱乐部管委会赞助人
黎奕彣 榜鹅北公民咨询委员会赞助人
陈凯铭 榜鹅北公民咨询委员会赞助人副主席
Anandani Deepak Partab 榜鹅21民众俱乐部管委会赞助人
郑伟权 榜鹅海滨公民咨询委员会助理财政
许瓅洹 榜鹅西公民咨询委员会赞助人
傅琴芳 榜鹅西公民咨询委员会赞助人
王国辉 海军部公民咨询委员会委员
吴子勤 坎贝拉公民咨询委员会委员
杨慧鸣 坎贝拉公民咨询委员会财政
何巧仪 军港公民咨询委员会助理财政
陈玺单 军港公民咨询委员会查账
Muhammad Harmizan Bin Abdul Hamid 三巴旺中公民咨询委员会
潘淑芬 雅尚苑—品尚居居民联系网执委
Mohamad Shaleem Bin Khamalluden 兀兰公民咨询委员会委员、兀兰社区体育网主席
Hairudinsah Sahar 盛港中公民咨询委员会委员
蔡尚峰 盛港东公民咨询委员会助理财政
黄荣业 盛港北公民咨询委员会委员
陈永松 盛港北公民咨询委员会主席
刘慧仪 盛港西公民咨询委员会委员
王松鹤 淡滨尼林荫道公民咨询委员会委员
王益彬 淡滨尼林荫道公民咨询委员会查账
朱淑华 淡滨尼中民众俱乐部妇女执委会主席
Malkit Singh s/o Kartar Singh 淡滨尼中民众俱乐部印族活动执委会主席
Mohamed Basheer s/o Kader Sultan 淡滨尼东公民咨询委员会委员
姚雅慧 淡滨尼北公民咨询委员会助理秘书
Iswandie Wanhar 淡滨尼西公民咨询委员会委员
黄建文 淡滨尼西公民咨询委员会委员
冯嘉汉 波那维斯达公民咨询委员会委员
陈宝全 波那维斯达公民咨询委员会委员
黄添来 亨德森－杜生公民咨询委员会助理秘书
胡德豪 亨德森－杜生公民咨询委员会委员
林秋吉 摩绵－经禧公民咨询委员会委员
林丽琼 摩绵－经禧公民咨询委员会委员
黄添俊 丹戎巴葛－中峇鲁公民咨询委员会助理财政
白承正 直落布兰雅公民咨询委员会委员
张明发 直落布兰雅公民咨询委员会委员
Gnanammal d/o Muthiah 文礼公民咨询委员会委员
王月梅 文礼民众俱乐部管委会委员
林国财 裕泉民众俱乐部管委会主席、裕泉民众俱乐部建筑基金副主席
马再远 西林居民联系网副主席
黄咨翔 达曼裕廊公民咨询委员会委员
林翔宽 达曼裕廊公民咨询委员会主席
黎宝珊博士 西海岸公民咨询委员会委员
陈惜金 西海岸公民咨询委员会委员
蔡奕文 武吉甘柏公民咨询委员会第4副主席
许汉雄 武吉甘柏公民咨询委员会委员
罗友德 武吉班让公民咨询委员会委员
符贞月 后港公民咨询委员会委员
陈锦荣 后港公民咨询委员会副主席
Saifulbahri Bin Rasno 惹兰加由公民咨询委员会副主席
Arumugam Jayakumar 裕廊中公民咨询委员会委员
林绍权 裕廊中公民咨询委员会副主席
何国栋 哥本峇鲁民众俱乐部管委会赞助人
Sakthivelan s/o Nararajah 哥本峇鲁民众俱乐部管委会副主席
Halil Bin Hj Mansor 玛丽蒙公民咨询委员会助理秘书
何强生 蒙巴登公民咨询委员会财政
刘永革 先驱公民咨询委员会委员
许咏诗 先驱公民咨询委员会委员
李惠芳 波东巴西民众俱乐部妇执委助理财政
陈芳春 波东巴西第4分区居民联系网副主席
Mohsin Bin Mohamed Said 麟记民众俱乐部管委会助理秘书
孙修顺 拉丁马士民众俱乐部管委会赞助人
蔡秀静 三巴旺西公民咨询委员会秘书
Isson Jacob 三巴旺西公民咨询委员会委员
叶丽金 淡滨尼尚育区公民咨询委员会委员
钟兴全 杨厝港公民咨询委员会副主席
冯启锡 中区社理会理事
刘庆权 中区社理会理事
曾素玲 东北社理会理事
洪荥森 东北社理会理事
洪葿峮 西北社理会理事
杨奕民 东南社理会理事
Satish Appoo 印度教基金管理局秘书
姚志强 文化配对基金前信托人
韩劳达 剧作家
洪豪耀 慈善理事会前理事
Khairul Hilmi Bin Mohd Khair 新加坡青年志愿团队咨询委员会成员
许世文 战备军协管委会委员
李绍贤 图馆局主席,
Shashi Jayakumar 国家档案咨询委员会委员
张雪倩 国大杨秀桃音乐学院董事会主席
温启明 新加坡理工大学信托委员会前委员
应远一 淡马锡理工学院董事会副主席
洪芳芳 南洋小学管委会主席
彭敏豪 卍慈学校管委会前主席
贺华吉 非常驻加纳最高专员暨非常驻巴勒斯坦民族权力机构代表
戴礼翔教授 卫生科学局董事
胡金凤 国大医学组织董事
郭素妘 终身健保理事会副主席
林健伟教授 临床研究与创新联盟主席
苏庆赞 国立健保集团董事
吴嘉德 托福园理事会理事
S. Devendran 探访局（戒毒所与防止滥用挥发剂中心）主席
Ustazah Kamaliah Binte Abdullah 宗教改造小组成员
黄庆健 刑事法令咨询委员会委员
邱进航 全国罪案防范理事会理事
黄若诗 黄丝带基金主要筹委会副主席
陈吴松玉 法律援助局委派律师
陈丽君 土管局董事
Rajesh Sreenivasan 法律学会IT安全指导委员会成员
刘紫薇 中央公积金局董事
林冰鸿 专业工程师局局长
陈智群博士 房地产代理理事会理事
王和茂博士 青少年法庭顾问团主席
李国荣 赡养父母仲裁庭调解员
符史泰 公益金福袋项目资深顾问
Katherine Baptist 儿童与青少年院检讨委员会成员
沈美凌 社企中心主席
Suhaimi Zainul-Abidin 董事会多元化理事会前理事
郭忠文教授 水科技咨询小组主席
邱清和博士 环境局前董事
赵文良 新加坡水协会会长
纪淑琴 环境管理协会义务秘书
高泉庆 中华总商会会长
刘永利博士 消协副会长
杨添荣 和合公司主席
韩月榕 金融业争议调解中心主席
张爱红 食品饮料及同行业工友联合会会长暨职总中央委员
周文仁 埃克森美孚新加坡雇员联合会会长
Danapal Kumar 新加坡淡米尔教师联合会会长
张大维 创意媒体及印刷业联合会会长
徐锦莉 职总战略署候任署长