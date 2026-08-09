近来，位于杨厝港私宅区内的乐赛路致成商店老店主翁柳兴与世长辞，享年86岁。老板最让人敬佩的，不只是坚守老店70年，而是他人生中的第一份工作，竟也是他这一生唯一的一份工作。

翁柳兴可说是把一份看似平凡的工作，认真做到极致。那间小小的杂货店，因为他的坚持，成了街坊熟悉的风景，也成为社区记忆的一部分。

《联合早报》2020年的报道中就提到，在翁柳兴受访当天，一名中年马来顾客兴奋地问候翁柳兴，说小时候附近长大，因此现在不时会回来看看。翁柳兴当时告诉记者，经常会有这种老顾客上门。“他们从前是小孩，现在都长大了，他们认得我，我不认得他们。还有一名移民到澳大利亚的，有回新加坡就会过来找我聊天。”

且不说杂货店也是翁柳兴的居所，他“一辈子只打一份工”的坚持，几十年前或许还算平常，今时今日虽然并非不可能或不切实际，然而外部不确定的因素实在太多，让人难以在工作岗位上从一而终。

现今社会瞬息万变 长守岗位不再容易

过去，一份工作做到退休，是许多人的生活轨迹。那个年代，职业选择有限，很多人也没有机会上学进修，能靠一技之长找到稳定饭碗，已经谢天谢地。对他们而言，工作不只是养家糊口的来源，更是一份沉甸甸的责任。即便辛苦，即便收入微薄，他们依然默默坚守岗位。

不过，这并不意味着每个人都应该如此。对现代人而言，劳动市场变化迅速，新兴行业层出不穷，传统行业不断转型，终身雇佣制度逐渐式微。能让员工一辈子稳定发展的公司，已不像过去那样普遍。

此外，现代年轻人拥有更多接受教育、转换跑道和探索职业的机会，也更愿意尝试不同方向。

网上就有人调侃现代就业情况说：“兢兢业业做了三五年，升职加薪难如登天；一朝跳槽，反而职级薪资双双提升。”

对现代人来说，工作是生活的一部分，但不是生活的一切。（张俊杰摄）

平衡工作与生活 不外乎追求家庭幸福

另一方面，“工作与生活平衡”这个近年来备受讨论的关键词，也是一个因素。

过去，许多人认为努力工作自然等于加班、牺牲假期，甚至把家庭摆在事业之后。到了今天，越来越多年轻人在选择工作时，不再只看薪资和职位，还会考量工作能否兼顾家庭、健康、兴趣以及个人成长。

全球人力资源咨询公司任仕达（Randstad）于今年6月22日发布《2026年雇主品牌调查报告》，当中参与调查的2500名新加坡员工中，仅有14%属于高度投入工作的一群，而在35岁以下员工中，这一比率更只有10%。但耐人寻味的是，同一调查也发现，新加坡员工的整体生活满意度，高于东南亚及全球平均水平。

其实，年轻一代所追求的目标，与上一代人并没有太大的不同。老一辈拼命工作，是希望改善家人的生活；年轻人重视工作与生活平衡，不外乎是想让自己和家人过得更幸福。两代人通过不同的方式，试图达到相同的目标，就是打造快乐家庭。

人生漫长，职业生涯更可能横跨四五十年。时至今日，第一份工作能否做到退休、履历表涵盖几家公司都不再重要，重要的是在这个不断变化的时代里，能否找到一份自己相信、喜欢，并愿意持续投入的事业。

倘若大家最终能找到属于自己的那间“杂货店”，并愿意持续耕耘、不断精进，那么他们所展现的坚持，本质上与老一辈其实并无不同。

时代变了，工作的形式和价值观都在变。但无论在哪个年代，真正值得珍惜的，是一个人能够在自己相信的道路上，认真地走下去。