今年排在国庆奖章受封名单榜首的，是大法官梅达顺和总统顾问理事会前主席张赞成。张赞成为国服务56年，曾多次获得表彰，而梅达顺出任大法官前主要在私营律所执业，这是他第一次获颁国庆奖章。

梅达顺（64岁）2012年11月出任我国第四任大法官，并将在2027年2月26日65岁生日当天退休。他是历任大法官中，首位在本地出生者。

在出任大法官之前，梅达顺是最高法院上诉庭法官（任期2012年8月至2012年11月）、我国第六任总检察长（2010年10月至2012年6月），以及高庭司法委员（2006年4月至2007年4月）。

在私营律所，梅达顺先后在旭龄及穆律师事务所（Shook Lin & Bok）、立杰律师事务所（Rajah & Tann） ，以及国际律师事务所众达（Jones Day）出任合伙人。他也是王律师事务所（Wong Partnership）的联合创办人之一。

梅达顺透过电邮接受《联合早报》访问时说，新加坡建国以来就始终坚定不移地恪守法治精神，他对于能有机会为加强我国的法律和司法体系贡献力量深感荣幸。

他说：“获委以重任领导我国司法机构，是我职业生涯中最大的荣幸与骄傲。身为一名律师，我想不出比这更高尚的使命。”

梅达顺也说，他有幸能与包括法官、司法官员、法院行政人员、工作人员以及法律界人士在内的无数同仁并肩作战。“他们全情投入，致力于维护和巩固保障法治的各项机制，让它惠及每一位新加坡人。在我的任期内，他们的奉献精神始终激励着我。”

今年是我国现代法律制度200周年。梅达顺说，获颁淡马锡勋章的荣誉也属于所有为巩固司法机构，以及维护公众对司法公正信心，而孜孜不倦付出的人们。“在这个时候颁受荣誉，意义尤其非凡。”

政府尚未公布梅达顺的授勋赞词。新加坡法院受询时说，梅达顺获颁淡马锡勋章，“表彰他为新加坡司法机构的发展与现代化，以及促进法治建设所做出的卓越贡献”。

张赞成：公共服务是充满价值且有意义的事业

张赞成（79岁）则在1970年加入公共服务，曾任多个涉及国家安全、国防与外交的重要职务，包括隶属国防部的安全与情报局局长、内政部内部安全局局长、国防部和总理公署的常任秘书，以及驻澳大利亚最高专员。

他也曾是公共服务委员会主席、总统宗教和谐理事会主席，以及总统顾问理事会主席。我国总统出访时，他多次代行总统职权，直至今年6月1日任满退休。

张赞成曾多次获颁国庆奖章，包括1983年公共行政（金）奖章、1997年功绩奖章、2006年殊功勋章，以及2017年的尼拉乌达玛勋章（最高荣誉）。

张赞成的授勋赞词同样尚未公布。 今年6月，尚达曼总统在张赞成卸任消息公布时于脸书发文说，张赞成 以智慧与关怀领导总统顾问理事会，并以深远的方式强化了委员会的工作。

张赞成受访时回忆，他56年公共服务生涯的高光时刻，是最初的20年有幸于建国领导人李光耀和吴庆瑞在任时成为公务员，并从他们以及前总统纳丹身上直接学习，“他们激励我竭尽全力为国家和人民服务”。

他也说，总统顾问理事会任内，最难忘的是在冠病疫情期间，政府须动用有史以来最大笔的储备金，以稳定经济、防止企业倒闭和保障就业，但正是因为动用了储备，我国不必像其他国家那样举债。

张赞成希望，自己的经历能向有志于加入公共服务者证明，尽管为政府工作可能不会让人像在私企服务那样富有，但仍是充满价值且有意义的事业。