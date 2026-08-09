我国顶尖陶艺大师与教育家伊斯干达·贾里博士，在长达60年的制陶生涯中，将这门技艺的地位提升为广受公认的艺术门类，更通过在淡马锡理工学院创立的工作室培育新一代陶艺工作者。他是2026年殊功勋章的五名得主之一。

伊斯干达（Iskandar Jalil，86岁）受访时说：“在拉坯轮旁坚守多年后获得这一荣誉让我深感谦卑。对我而言，最大的快乐从不是看到成品出窑，而是这些年来有幸教过的学生、结识的朋友，以及走过的足迹。我接受这份荣誉，并非为了自己，而是献给与我同行的一代代教育工作者、同侪、学生和我的家人。”

拉坯轮是陶艺制作中最核心的工具，通过电动机或脚踏带动的转盘，让陶艺工作者利用转盘快速旋转产生的离心力，双手配合加压、提拉与捏塑，将无定形的泥块逐步拉伸、修整成碗、盘、瓶、罐等器皿。

伊斯干达也说，奖章激励他继续保持双手沾满泥土的陶艺工作者角色，坚守教学，并在未来岁月启迪后辈，让本地的陶艺传统得以持续传承。

伊斯干达在武吉知马的甘榜彰德（Kampong Chantek）长大，并在维多利亚学校接受教育。他原本是小学数学和科学教师，1966年和1972年两度获得哥伦坡奖学金，先后到印度学习纺织设计，以及到日本学习陶艺工程学。

他将日本哲学与东南亚美学精华融会贯通，形成了以标志性“伊斯干达蓝”釉色和富有触感造型为特征的独特风格。除了自1970年代起在马来西亚、台湾、香港、日本和瑞典等地展出陶艺作品，伊斯干达也承接了多项公共艺术委约，当中包括丹戎巴葛地铁站壁画（1988年）和樟宜机场第二航站楼壁画（1990年）。

伊斯干达如今仍在指导陶艺工作者，让这一团体在本地继续壮大。有鉴于他对新加坡和日本文化交流的贡献，伊斯干达在2015年获日本政府颁授旭日小绶章。他也是我国1988年文化奖、2012年公共服务星章与2015年功绩奖章得主，并在2016年获南洋理工大学颁发的名誉文学博士学位。

曾经获颁殊功勋章的本地艺术家包括去年获追授的书画家林子平。被誉为“南洋美术之父”的林学大，以及新加坡国歌《前进吧，新加坡！》作曲者朱比赛（Zubir Said），则于1962年自治邦时代，获颁比殊功勋章更高一级的荣誉奖状（Certificate of Honour）。