陆路交通管理局主席陈庆鏻过去10年来发挥领导力，与陆交局和公共交通业者紧密合作，推动一系列措施改善本地陆路交通系统，尤其显著提升了地铁系统的可靠度。他对交通领域和公共服务的杰出贡献受肯定，获授予今年的殊功勋章。

拥有丰富公共服务经验的陈庆鏻，2016年4月1日受委为陆交局主席。在他的领导下，整体地铁网络的平均故障间隔公里数（Mean Kilometres Between Failure）从2017年的39万3000公里，提高至2026年的200万公里，显著改善了地铁服务的可靠度。

交通部在授勋赞词中说，陈庆鏻以陆交局主席身份发挥显著领导力，引导各利益相关者顺利落实重大陆路交通项目。这包括建造地铁汤申—东海岸线（Thomson-East Coast Line）、地铁环线闭环、成立新加坡铁路测试中心，以及扩大“安行街道”（Friendly Streets）计划。

在陈庆鏻的监督下，我国加快了对电动车的采纳，本地电动车注册量已占新车注册总数的60%。此外，本地充电网络也持续扩大，自2022年来，全国设置的充电桩已超过3万3000个。

陈庆鏻对获颁勋章表示荣幸。回顾过去10年，他表示有幸同陆交局人员共事，以及与交通领域伙伴合作，携手加强新加坡陆路交通系统，为乘客带来更良好的通勤体验。

对于引导和监督重要项目落成，陈庆鏻说，这些里程碑反映众人集体付出的心血，并强调殊功勋章荣誉不属于他一人。他指出，交通领域各利益相关者的热忱与奉献精神，协助新加坡塑造一个更联通、包容与可持续的未来。“我同交通界大家庭共享这份肯定。”

陈庆鏻曾任资讯科技部和交通部常任秘书。离开政府部门后，他从2003年至2017年担任新加坡报业控股集团（新报业媒体前身）执行总裁。

此外，陈庆鏻曾于2006年至2012年出任市区重建局主席，并在2012年获颁功绩奖章。他也曾在2002年获颁公共行政奖章（金）。

陈庆鏻从2010年至今也是公共服务委员会成员。