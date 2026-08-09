商界翘楚郑维荣跨越不同领域实践公共服务精神，除了在冠病疫情时以新加坡民航局主席身份领导本地民航业渡过难关，他多年来也推动社会包容和文化艺术发展，对我国经济、社会与文化发展皆有贡献，是今年殊功勋章得主之一。

郑维荣（73岁）在民航局董事会服务超过九年，最初于2016年12月担任副主席，2018年7月起出任主席。他今年8月1日卸任，由现任副主席黄志勤接棒。

郑维荣目前是永泰控股副主席和副董事经理。

交通部在授勋赞词中指出，郑维荣是一名杰出的商业领袖，他致力于公共服务，加强了新加坡作为航空枢纽的地位。疫情期间，他发挥坚定的领导力带领行业渡过难关，协助我国客运量和货运量在2025年回升至新高。

此外，郑维荣也推动多个项目发展，包括提升我国作为航空枢纽在互联互通、科技、基础设施、人力及可持续等方面的能力，促进行业迈向未来。

在他的领导下，民航局进一步提升新加坡的国际地位。我国在2025年再度获选加入国际民航组织（ICAO）理事会，所获得的支持票是历来最多的。

郑维荣也是黄丝带基金和黄丝带关怀机构主席，他促进各方合作和筹集资源，协助释囚与他们的家人通过提升技能和就业机会改善生活。

郑维荣目前也是新加坡美术馆主席。此外，他在2005年至2013年担任国家艺术理事会主席期间，积极推动艺术与创意产业发展，也让社会大众有更多机会接触艺术。

郑维荣对获颁殊功勋章表示荣幸。他认为，奖章肯定了众多曾与他共事的同事与伙伴的集体功劳。他认为自己有幸与他们携手巩固新加坡作为航空枢纽的地位，以及一起服务社区。

“我很感激自己有机会为新加坡的发展做出贡献，我希望与所有一路同行的人共同分享这份荣誉。”

郑维荣曾在2003年至2016年担任新翔集团（SATS）主席，1993年至2001年则担任新加坡旅游局主席。他也分别于2015年和2010年获颁功绩奖章和公共服务星章（勋条）。