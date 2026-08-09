在学生时代，意气风发的少年总是憧憬换下校服、展翅高飞的那一天。30多年时光荏苒，如今他们再次穿上熟悉的校服相聚，一起迎接人生的下半场。

国庆日前夕，245名来自南洋女子中学校、华侨中学和华中初级学院（现为华侨中学（高中部））的校友齐聚在芳林大厦的燕阁大酒楼，共同庆祝50岁生日。值得一提的是，燕阁大酒楼第三代掌舵人黄龙金生前也是华中校友，曾于2016年至2024年担任华中校友会会长。

245名来自南洋女子中学校、华侨中学和华中初级学院（现为华侨中学（高中部））的校友齐聚共同庆祝50岁生日。（白艳琳摄）

这次聚会拥有一个霸气的名字——“五零大会”（谐音“武林大会”），意指各路江湖高手的重逢。俗话说“五十而知天命”，对于这群已经毕业32载的校友来说，在人生路上确实称得上是“生活的高手”。

在这群“高手”中，有人被裁员后化危机为转机，勇敢创立自己的公司；有人出国留学并在海外定居，此次特地赶回狮城赴约；更有人当上父母，孩子如今也就读南洋女中或华侨中学，传承着同一份骄傲。

50岁生日会现场如当年课间休息时间的食堂一样热闹，校友之间笑谈中学时代那些无忧无虑的趣事。

曾经在南中华乐团弹奏大阮的蔡庆龄（健康管理师）笑着回忆说：“还记得排练时，我总是和旁边的同学一起偷看《电视广播周刊》，一次都没被老师发现！”

中学时代结下的不止是友谊，自雇人士洪凯欣和咨询公司高管许凯洋便是1993年通过华初学生理事会相识相恋，最终携手走进婚姻的殿堂。

1990年代的通讯并不发达，蔡庆龄是在脸书普及后逐渐联系上昔日队友和同学，中学一年级的班级自2015年起坚持每年举办同学聚会。

穿着华侨中学校服出席活动、同时是筹委会成员的第20届华初学生理事会会长谢明耀深有感触地说：“穿上校服，仿佛又回到中学时代。这个世界上虽然没有时光倒流机，但参加聚会、翻看老照片，就是我们最接近时光倒流的方式。”