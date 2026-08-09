林婉儒7岁时确诊患有阿斯伯格综合征，在成长过程中一直难以理解人们的非语言行为、语调变化或含蓄的言辞，进入职场后的表现也在一定程度上受影响。她转换赛道后，意外地在设施管理工作方面找到自己感到舒服的步调。

阿斯伯格综合征（Asperger’s Syndrome）常被称为“高功能自闭症”，是一种神经发育障碍。患者通常没有智力或语言发育障碍，但面对社交沟通困难、兴趣高度局限和行为刻板。

现年21岁的林婉儒今年初加入万态雨林悦榕庄（Mandai Rainforest Resort）当技术员，负责酒店的设施管理。她的工作包括检查客房和酒店设施，确保一切运作无误。她也须负责预防性维护，减少设施故障的可能性，并且须处理住客针对设施的各种投诉等。

她坦承，刚入职时对于新工作会遇到的挑战有点害怕，但同事们都很友善，鼓励她放心一步步学习。她形容自己像是小鸭，同事们像是母鸭，开工后的首两个星期她跟在他们后头仔细观察。如今，她已经能够独立工作。

她也自认情绪较敏感，碰到有人指正或批评，容易感到受伤。

她说：“那些指正和批评会一直在我的脑海里反复出现，可能需要几天时间才能缓过来。但那些通常都是建设性的提议，我提醒自己要改进。”

尽管阿斯伯格综合征确实带来一些困扰，但林婉儒不会总是想着自己的状况。“我只会想着怎样更有效地完成工作，不会退缩。症状会伴随我一辈子，我必须学会适应，把它转化成我的优势。”

须亲自动手的工作性质让林婉儒喜欢这份工作。她也深刻体会到，设施管理对于建筑物的良好运作很重要。现在，每当她去逛街或到其他地方去，都会很自然地思考那里的设施有哪些方面还可以做得更好。

对于未来的计划，她还没想好。她说，她答应父亲会继续升学，完成大学教育，但她个人可能选择在设施管理方面继续耕耘。