新加坡四面环海，命运历来与大海有密不可分的关系。早在14世纪，新加坡河口就已有人居住。新加坡这些年来茁壮成长，在许多领域取得骄人成就，早已跨越海洋在国际舞台上绽放光芒。

国庆庆典演出的第三幕以“小国大志，未来无限”为主题，突出几百年前的原住民故事与海事历史，展示国家影响力如何远超国界。

歌手阿丝妮达（Asnida Daud）首先出场。作为原住民“海人”（Orang Laut）的后代，她以浑厚低沉的歌声，唱出自己以“海人”方言填词的歌曲。歌词诉说早在莱佛士1819年登陆新加坡之前，“海人”已在新加坡和附近各小岛上生活。

随着阿丝妮达一声吆喝，新加坡创价学会乐手的强劲敲击乐声从背景传出，象征本地生物多样性、以鼷鹿（mousedeer）和貘（tapir）为造型的动态动物木偶，同时从体育场两端奔向场内。金色的灯光从木偶内部透出，在地面上投射出斑斓光影，甚是梦幻。

南印度卡纳提克音乐（Carnatic）歌者苏诗玛·索玛（Sushma Soma）紧接着登场。体育场在她的高亢歌声中，化身为一片海洋，包括两头儒艮（dugong）在内的海洋生物在场内悠然畅游。

新加坡创价学会鼓手奋力挥棒击鼓，一声声犹如心跳，牵动着现场观众的情绪往上升。（叶振忠摄）

代表原住民和群岛居民文化的传统双柱头木帆船、代表东亚移民和海上贸易的中式帆船，以及代表南印度劳工和驳船工人的舯舡，也驶入这片海域，象征着各族人民来到这个小岛谋生，开创美好生活。

阿丝妮达、苏诗玛·索玛，以及实验电子和视觉艺术音乐二人组NADA，在全场演出者的衬托下，把现场气氛推向高峰。随后镜头一转，快进至本地电视时代。

重温数十载电视岁月

光影交织，岁月如歌。在没有手机与电脑的建国初期，一台电视机异常珍贵。它不仅是村民街坊齐聚一堂的娱乐来源，更是孩子们竞相争睹的“神奇宝盒”。

国庆庆典的第四幕题为“承前启后，未来无限”，大荧幕上闪现自1965年以来的四大语言经典电视节目片段，带观众走入时光隧道，重温那些陪伴几代人成长的旋律与经典角色，在流转的光影中重温共同的集体记忆。

表演者们翩翩起舞，讲述着新加坡数百年前起的故事。（谢智扬摄）

序幕由一段温馨的短片拉开。镜头回到上世纪60年代的甘榜，五名国庆主持人化身为天真无邪的孩童，得知邻居阿伯拥有全村第一台电视机后，迫不及待地挤在窗外向屋内张望。阿伯大方邀请他们入屋，大家围坐一圈，脸上写满了初见电视的惊奇与喜悦。

银幕上的微光，瞬间点亮了全场，开启了新加坡广播电视发展的时光之旅。此时，来自人民协会的300多名表演者身穿绚丽服饰，从四面八方涌入体育场中央翩翩起舞。当现场展现我国标志性的天际形象时，新加坡航空公司空姐空少也优雅登场。

随后，五名在短片中“长大”的主持人陆续登台。周劲（Joakim Gomez）率先深情演唱“A World of Tomorrows”选段，拉开演出序幕；哈菲兹·拉赫曼（Hafidz Rahman）则伴着经典马来语儿童节目 “Mat Yoyo”欢快的主题曲跃动起舞，瞬间唤醒观众的童心。

足球是许多新加坡人喜爱的运动项目，当屏幕上播放新加坡国家足球队在赛场上的英姿时，穿着红色球衣的表演者也上场带动气氛。（林明顺摄）

当葛米星（Gurmit Singh）穿着招牌黄色胶鞋、顶着卷发与标志性黑痣，以家喻户晓的“潘厝港”（Phua Chu Kang）形象幽默登场时，全场的欢呼声与笑声瞬间沸腾。这部自1997年起热播近10年的本土英语情境喜剧《鬼马家族》所塑造的小人物形象，至今仍深入人心。

紧接着，舞台灯光渐变，台上烟花腾空而起，现场气氛再度升温。林茜茜以一曲温柔婉转的《城里的月光》，在如梦如幻的灯光里，唱出中年一代的青春岁月。最后，乌达雅·苏恩达瑞（Udaya Soundari）以高亢激昂的歌声，重新演绎淡米尔语频道Vasantham经典警匪剧“Vettai”的主题曲，为这场视听盛宴画下充满张力的句点。

对那些曾追看本地电视剧的观众来说，这些经典歌曲和画面，是岁月沉淀后最珍贵的视听记忆。对不熟悉这些点滴的年轻一代来说，这是他们得以窥见父辈成长足迹的温情时刻。

新报业媒体是2026年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。