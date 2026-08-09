国务资政 李显龙 和同是宏茂桥集选区议员的 娜蒂雅 ，参加了星期天（8月9日）的巴刹与小贩中心重新开放仪式，并和居民一起参观了具备多维度感知能力的AI扫地机器人，见证它把小到烟头纸屑果壳，大到饮料瓶等垃圾，“一网打尽”。

宏茂桥市镇理事会和承包这座中心日常清洁的本地公司Maint-Kleen，共同宣布启用这台名为Little Red Bot的扫地机器人，这个名字与新加坡“小红点”的英文名称Little Red Dot谐音。

这台机器人由中国深圳的普渡科技股份有限公司（简称普渡机器人，Pudu Robotics）制造，经本地科技产品经销商（JEFF Supplies）引入本地。

JEFF Supplies销售总监黄源智受访时说，Little Red Bot善于辨认不同类型的垃圾，并拥有清洁模式和AI巡逻模式，后者主要指在“卫生巡逻”中发现垃圾再启动清洁程序，以降低耗电。

他也指出，由于巴刹与小贩中心连接室外，这台机器人还拥有雨水传感器，监测到下雨后会立即启动避雨机制，移动到有挡雨的位置，保障设备安全。

宏茂桥市镇理事会当天发布的文告引述理事会主席、哥本峇鲁区议员郭献川的话说：“Little Red Bot 的推出展示了人工智能如何以实际方式支持前线清洁团队、提高生产力，并提供更好的服务。我们将继续探索人工智能的新功能，进一步提升运作能力，改善居民的日常生活。”

除了利用机器人维护日常的清洁工作，经整修的巴刹与小贩中心还根据居民和摊贩的反馈，纳入多个改进项目。改进的地方包括：采用新型餐桌椅、安装节能LED照明、翻新厕所、增加吊扇数量，以及升级排气扇，以改善整体通风和空气流通等。

摊贩和食客对整修后小贩中心感满意

焕然一新的小贩中心，让不少摊主和食客感到满意。

62岁的王记海南鸡饭老板王禄栋，一边为客人切白鸡，一边对《联合早报》记者说：“这里更加亮堂了，对食客用餐和档口生意都是好事。”

毗邻的三德咖啡摊，已经营了30多年，站在门口的78岁员工刘佩卿说，整修后的小贩中心环境很好，厕所也很清洁，而且经营成本并未因此增加。“我们的租金和整修前一样，并没有起价。”

早早赶来参加当天仪式，排队领取大礼包的75岁退休者邝安爱，虽对重新开放的小贩中心感到高兴，但对生活费仍有几分顾虑：“希望政府能负责，不要经常起价就好。”

一些较年轻的食客则更加关心健康问题。陈忠良（44岁，半导体工程师）周末时常和家人出外用餐，当天，全家在重新开张的第409座小贩中心点了叉烧烧肉饭，并享受着新安装的吊扇带来凉风徐徐。

他建议，如果在这样适宜的环境里，多一些低碳水化合物的健康餐食，就更理想。“现在我们如果想吃低热量的餐食，一般是去点碗鱼汤……如果以后能有再多一点蔬菜沙拉等选择，那就更好了。”