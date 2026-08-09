舞台灯光幻化为暗淡的紫色，观众佩戴的电子荧光手环有节奏地亮起不同颜色，在观众席上突然跑动着一句“GO BEYOND”（未来无限）的字眼，将神秘感拉满。第五幕“勇于突破，未来无限”节目的开场不仅“夺目”，还先声夺人。

主持人林茜茜在大屏幕上介绍，这一幕讲述的是毅力、未来，以及融合了科学、科技与大自然的所有可能。屏幕上闪现的，是新加坡人再熟悉不过的词汇，如MRT、Kopi、Mee Goreng等，仿佛在告诉观众，尽管面对未知与不确定性，新加坡始终是给予国人慰藉的避风港。

“最重要的，这是关于我们；不同能力的人肩并肩一起克服困难。大家一起来，超越我们的极限！”

随后，悠美空灵的歌声在偌大的体育场内响起。本地歌手楚晴（Jasmine Sokko，30岁）突然出现在30米高空（约10层楼高），从一个半透明立方体中优雅降落。300架无人机早已悄无声息飞到舞台上空，在楚晴背后变化出一对挥动的巨型翅膀，左右两名伴舞者则在高空中360度翻转，象征着希望与力量。

悬浮在30米的高空，楚晴丝毫无惧，还在空中张开双臂，边唱边舞。300架无人机在她背后幻化出一对巨型翅膀。（谢智扬摄）

楚晴演唱的是她与Josh Wei共同创作的原创国庆主题曲“You’ll be Okay”，副歌的英文歌词写道：You’ll be okay，You’ll be okay，Know it gets different before it gets better（没事的，没事的，要知道，在一切好起来之前，情况会先变得不一样），她想借歌声鼓励年轻人满怀信心向前迈进，前路虽然充满未知，但更美好的日子就在前方。

不同能力者齐聚国庆舞台 展现团结与包容

歌曲接近尾声时，楚晴与两名伴舞安全降落在台上；舞台紧跟着交给本地音乐家胡翰灵（艺名Han Oh），演奏出激动人心的“Zero-G Roll”曲目。七名年龄介于8岁至29岁的四大种族舞者出现在舞台上，他们当中一人患有自闭症，另一人患有唐氏综合征，齐聚在庆典舞台上，展现新加坡团结包容的一面。

曲风一变，本地创作歌手沈于翔和六名新加坡新艺演艺团（Music & Drama Company）成员献唱“March On With Me”。这首歌是沈于翔在当年为参加2024年巴黎残奥运动会的新加坡残障运动员所创作的主题曲基础上改编的。

沈于翔在台上深情演唱‘’March On With Me”时，表演者在台下挥舞着荧光道具为他伴舞。（陈斌勤摄）

患有肌肉萎缩症、长期以轮椅代步的沈于翔登台时说：“让我们抛开标签与畏惧，共同创造、一起筑梦。你愿不愿意与我同行？”

体育精神凝聚国人 全场齐唱掀起高潮

庆典第六幕由微电影“Roar!”（狮吼）拉开序幕，以四名本地励志体育教练与运动员不畏挑战的奋斗历程，呼应“携手同心，未来无限！”的主题，也折射出国家在发展道路上只要克服挑战、坚韧不拔，就能战胜任何逆境。

当61名曾代表我国出征多项国际赛事的国家体育健儿与教练闪亮登场，伴随着本地歌手伊曼（Iman Fandi）携61人组成的“人民合唱团”深情献唱今年国庆庆典原创主题曲“Giants”（巨人）时，气氛瞬间推向高潮。

本地歌手加雷斯（Gareth Fernandez）和Dru Chen接力登场，献唱今年第三首原创国庆主题曲——活力四射动感十足的“Sparkle”，璀璨灯光与激昂旋律让体育场氛围的热度持续飙升。

国庆庆典接近尾声，现场播放往年的国庆歌曲，全体表演者重返舞台“谢幕”。观众兴奋地欢呼和挥舞旗帜。（叶振忠摄）

进入大合唱环节时，DJ LENERD以极具现代感的全新电子混音，重新编排了历年来最耳熟能详的经典国庆歌曲，直接将现场转化成数万人参与的电音演唱会兼生日派对。

今年是新加坡的61岁生日，现场观众在国庆庆典最后一幕时，一同起立齐声宣读信约。（林明顺摄）

在欢腾的余温中，全场迎来了整晚最令人动容的“前进时刻”（Majulah Moment）。全场4万多名观众一同起立，郑重宣读国家信约，纪念国家信约60周年。

随后，在年仅11岁的以利亚（Elijah Hendriawan）的带领下，全场立正高唱国歌。这名才华横溢的小学生不仅在国庆微电影“Heartbeats”中饰演主角“Zach”，也是“人民合唱团”的成员之一。

谈及这次的领唱，以利亚说：“我在学校每天早上都会唱国歌，所以歌词和旋律对我来说再熟悉不过。但真正站在国家体育场中央带领大家齐唱的时候，还是非常紧张。”

国歌一结束，全场的情感也在这一刻燃爆到顶点。夜空中璀璨的烟花绽放，2026年国庆庆典在绚烂的氛围中圆满落幕。

新报业媒体是2026年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。