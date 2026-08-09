一辆超跑引擎冒浓烟，巴士车长拿出巴士上的灭火器上前扑救。网民对此褒贬不一，有人称赞车长见义勇为之余，也有人认为此举可能耽误巴士乘客。

有网民星期六（8月8日）在网上上传视频，指一名巴士车长看到前方一辆黑色跑车的引擎不断冒出浓烟后，立即停车，拿出巴士上的灭火器朝超跑引擎喷洒，及时止损。

视频显示，一辆相信是兰博基尼的黑色跑车当时停在巴士站旁，后方停着一辆123号路线巴士。跑车后方的引擎盖已经打开，画面中未见火焰，情况看似已被控制。

跑车的车头及部分车身已经布满白色粉末。一名身穿巴士车长制服的男子手持灭火器，继续朝跑车引擎喷射。另一名相信是跑车车主的黑衣男子则在一旁查看车辆情况。

视频画面一转，跑车的火势似乎已经被完全扑灭，身穿巴士车长制服的男子提着灭火器走回巴士。

不少网民留言称赞车长在紧急情况下及时伸出援手，认为车辆起火可能危及其他道路使用者，及时控制火势更为重要。

不过，也有网民提出疑问，认为车长下车协助灭火可能导致巴士乘客需要等待，进而造成延误。

一名自称也是巴士车长的网民留言称，车长一般不会在没有获得车主要求的情况下主动协助灭火，因为使用巴士上的灭火器后，需要更换新的灭火器，巴士才能重新投入服务。

新捷运发言人陈贵珍回复《联合早报》询问时说，车长发现跑车冒烟后，先将巴士停在安全区域，把情况告知车上乘客后，才拿出巴士上的灭火器上前协助。他将火扑灭后便返回巴士继续行程。

陈贵珍说，基本灭火训练是新捷运巴士车长技能培训的一部分。她说，巴士车长在这起紧急事件中运用所学，冷静果断地作出反应，同时确保车上乘客的安全。对于巴士车长在关键时刻挺身而出，协助其他道路使用者的行为，新捷运予以表扬。