襟上盛开的卓锦万代兰、色彩缤纷的娘惹花砖、独具巧思的五星纽扣、融入衣脚的邻里街角壁画……今年国庆庆典上，政务官与众议员的红白盛装，以针线对国家献礼，每一袭衣裳都藏着温暖的故事。

透过这些国庆服饰，聚光灯投向了本地各具才华的设计师、学生，以及残疾创作人，看他们如何通过精心设计的红白霓裳，传递新加坡兼收并蓄、携手前行的社会温度。

邻里转角发现美：街巷壁画与娘惹花砖的时尚碰撞

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟的衬衫上，有淡滨尼北的标志性壁画与图案，包括N4街区的飞行棋盘、组屋区里的老式电视、磁带，与宝丽来相机图案。（受访者提供）

走入邻里，最日常的风景也可能碰撞出最惊艳的时尚。文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟今年便将他服务的淡滨尼北区“穿”在了身上。

从淡滨尼N4街区（Tampines N4 Neighbourhood Centre）的飞行棋盘，到组屋墙面上的老式电视、磁带与宝丽来相机图案，梁振伟今年是第二次将本地设计师吴安仙（Anseina Eliza，40岁）的作品穿在身上，今年的灵感是将这一区的标志性壁画图案融入国庆盛装，让这些满载社区情怀的元素“跃然衣上”。

他说：“这些图案唤起了社区共度美好时光的怀旧情怀，也提醒我们珍惜共同记忆的同时，必须继续创造新的集体回忆，为下一代留下丰富的情怀。”

同样从邻里生活发掘创意的，还有义顺集选区议员李蕙莹。

义顺集选区议员李蕙莹的上衣将传统娘惹花砖图案，与衣领上的国旗“五星纽扣”完美结合，体现国人的共同信念与紧密联结。（受访者提供）

上衣灵感源自传统土生华人花砖，融入交错绽放的胡姬花纹样，寓意我国社会经纬交错、紧密相依的坚韧力量。衣领处更点缀了代表国家核心立国价值的“五星纽扣”。

她说：“我想借此展示本地创意人才如何为娘惹花砖赋予新生，将传统元素转化为摩登、利落且契合当代审美的时尚。”

她今年的服装来自本地品牌All Would Envy。李蕙莹希望这能启发新加坡人将目光投向自己的社区，去发现并支持本土的设计师与品牌。

“我们为本地才华喝彩，不光是支持一门生意，更是用实际行动，向那些用双手与心灵共同编织、书写新加坡故事温情篇章的幕后匠人致敬。”

指纹里的国家印记：为青年学生搭台

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆衣服上交叠的指纹，代表着不同背景的国人紧密相依，保留各自特质之余，携手共塑国家的坚韧与和谐。（受访者提供）

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆的国庆装束，则是关于“传承与生命力”的联合创作。

他的上衣出自南洋艺术学院毕业生陈芊嫒（23岁）之手。设计以“同心共印”（Together We Leave a Mark）为主题，将层层叠叠的指纹图案融入设计，象征着不同世代、不同背景的国人汇聚一堂。

马炎庆说，每个指纹虽独一无二，相互交织、构建成国家多元且坚韧的画卷。

自2016年起，马炎庆便坚持邀请拉萨尔艺术学院和南艺的学生设计国庆服装，今年是他与南艺合作的第四个年头。

他说：“我们有太多优秀的年轻才俊有待发掘。国庆庆典是个极具意义的平台，能让这些年轻人的创意被全国看见。”

衣襟上纯真笔迹：以国家祝福照亮特需群体

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆上衣前襟的“万民同乐”与后背的“国运昌隆”，出自本地自闭青年书法创作者李俊乐之手，象征国民同心同乐，祝愿国家昌盛繁荣。（受访者提供）

“万民同乐”跃然前襟，“国运昌隆”挥洒于后——律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆今年的红白盛装，透过朴实纯真的独特笔迹，映照国庆舞台上动人的包容故事。

这是他连续第三年，将本地自闭书法创作者李俊乐（19岁）极具感染力和生命力的毛笔书法带上国庆的大舞台。两句祝福语的末字“乐”与“隆”，对应了两人的名字。

为了让书法成为视觉焦点，上衣设计采用红白极简风格，由本地男装品牌Collaro精心裁制。

蔡瑞隆说：“这件作品是对包容与才华的礼赞。我希望它能提醒大家，才华有许多种形式，每一种天赋都值得闪耀光芒。”

酒红“万代兰”身上穿：为身兼母职年轻设计师代言

马西岭—油池集选区议员苏慧敏穿的裙子设计经典，大气的红色呼应着国庆精神，衣摆处精美的卓锦万代兰刺绣与若隐若现的紫色花纹相映。设计师特别注重裙子的实用性，除了国庆庆典之外，平日外出也能穿出时尚。（受访者提供）

马西岭—油池集选区议员苏慧敏也是新加坡英式女篮协会副会长，她为了给球队打气，今年以英式女篮国家队的代称“新加坡万代兰队”（Singapore Vandas）为灵感，将象征坚韧与希望的国花“万代兰”穿上了国庆舞台。

这袭优雅的红装，由她相识近20年的闺蜜、本地设计师郭碧琳（40岁）打造。

两人同为两个孩子的妈妈，从年轻的基层义工一路走来，惺惺相惜的成长轨迹，让两人对国庆服饰的要求和想法更契合。

苏慧敏希望借此展现身兼母职的年轻设计师才华：“母亲的身份并不会阻碍我们追求心中的热忱，很多时候反而让设计师在设计时更具温度也更实用。”