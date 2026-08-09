一名女婴国庆日零时零分零秒在百汇东岸医院准时报到，成为今年的第一个国庆宝宝。

这名体重2.78公斤的女婴是工程师夫妇廖德辉（42岁）和张慧燕（34岁）的第二个孩子。他们在受访时说，4岁的大女儿刚刚迫不及待地来探望刚出生的妹妹，对于新生命的到来显得十分兴奋。

张慧燕说，孩子的预产期在8月25日，原计划要在8月11日引产，不料在星期六（8月8日）下午感到宫缩和阵痛，因此在电话咨询过医生后，傍晚5时30分左右抵达百汇东岸医院办理住院手续待产。

她回忆说，第二胎分娩要比上一次顺利轻松一些，大概用力了10分钟，孩子的头就出来了。

女婴的父亲廖德辉说：“我们没有想到会是国庆宝宝，完全在意料之外，非常激动，可能孩子也激动地想要早点出来庆祝国庆日，姐姐刚刚来看妹妹也非常兴奋。”

夫妇俩为女婴取名“Freya”，暂时还未给孩子取华文名。夫妇最大的心愿是希望孩子可以健康快乐成长，听爸爸妈妈的话。

廖德辉说：“我们全家每年国庆日的时候都会一起聚餐、看烟火、参加国庆庆祝活动，孩子的生日和国庆日在同一天，相信以后的国庆日会更加精彩难忘。”

零时零分16秒，幼儿教师努尔法拉欣在国立大学医院诞下一名女婴。女婴是第二个在零时零分顺产出生的国庆宝宝。 （国大医院提供 ）

零时零分16秒，幼儿教师努尔法拉欣（Nurfarahin Bte Jalil，29岁）在国立大学医院诞下一名女婴。女婴是本地第二个在零时出生的国庆宝宝。

努尔法拉欣的丈夫纳比尔（Nabil，35岁，起重机操作员）说，这是夫妻的第三个孩子，另外两个孩子也是女儿，她们都很期待见到妹妹。

努尔法拉欣说，孩子比预产期提早一天到来，在分娩时医护人员在产房为她加油打气，孩子出生后众人的欢呼和掌声让夫妻感觉像体育场上的运动员一样，是一段非常难忘的经历。

他们为孩子起名“Nadra”，寓意是独特的、特别的。

华印混血的家庭主妇月梅8月9日零时零8分在竹脚妇幼医院诞下一名女婴。（邬福梁摄）

此外，华印混血的家庭主妇月梅（33岁）8月9日零时零8分在竹脚妇幼医院诞下一名女婴。

她在受访时说这是她和丈夫的第三个孩子，她在8日晚上11时多抵达医院，整个分娩过程非常快，但伴随着阵痛，羊水破了后大概五分钟孩子就出生了。