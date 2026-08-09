妇女申诉带女儿去小贩中心用餐，她在菜饭摊点了“四菜一粥”，却被收费9元，令她直呼太贵，追问对方时员工却称因给的是“两人份”。

读者梁女士（50岁，自雇人士）向《新明日报》指出，上个月30日与女儿到榜鹅综合社区中心的小贩中心里的“如意兴什菜饭”用餐，点了一碗白粥、冬粉豆腐、蛋豆腐、炒蛋和西兰花。

由于担心吃不完，她因此要求多一个空碗，欲与女儿分享，结果结账时店员就向她收取8元菜钱和白粥1元，合共9元。

“档口价目牌清楚标明普通菜每样1元或1元5角，白粥则是1元。即使按照四样普通菜计算，总额也只是5元至7元。”

她说，当她提出质疑后，店员就解释因为看到她和女儿一起吃，所以每样菜按2元收费，份量也较多。

她透露，她只是要多一个碗，并没有要求增加食物分量，而且当时另一名顾客点了两份菜和一份肉，最后收费仅为5元8角，让她觉得店员的解释不合理。

她说，由于质疑收费的一致性和透明度，所以她已经向小贩中心管理层提出投诉。

记者过后走访时，发现摊位有价格表，蔬菜、蛋类和豆腐的价格介于1元至1元5角，普通肉类则是1元5角至2元5角，至于最贵的蒸鱼尾则是6元至10元。

员工先称主动给 后称妇要求

杂菜饭摊位员工一开始称自己主动给“两人份”，后来说听到要两人吃。

记者走访摊位时，一名女员工称还记得这对母女，她称当时因看到对方两个人，于是就给了双人份的菜，这也是他们一般的做法。

其间当记者继续追问时，她就称当时后厨很吵，但她好像听到对方说要两人份，所以才这么做。

此外，她透露每样菜的价格为2元，加上粥就是9元，但当记者继续问说价格表上注明粥的价格是8角时；她再度改口，称炒蛋两人份的价格为2元2角。

过程中记者也曾询问是否能访问老板，女员工指摊位内的另一名男子就是老板，但他全程没有要与记者沟通。