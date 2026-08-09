马林百列熟食中心以7911元得标的摊位，日前贴出招聘甜品助手告示。据了解，新摊位将售卖台湾式甜品，成为熟食中心内第三家甜品摊。

《新明日报》日前报道，毗邻马林百列地铁站出口的马林百列第84座熟食中心有一家摊位以7911元被成功标下。这个摊位两年前由同座熟食中心的另一名摊主以1万零158元标下，曾卖肉脞面但经营一阵子后结束营业。

记者日前走访熟食中心时发现，这个新得标的摊位贴出招聘甜品助手的告示，并留下联络电话号码。

据《新明日报》查悉，联络号码属于经营一家售卖台湾美食及甜品餐馆“饗好吃”的负责人。记者随后致电想了解详情，不过对方不愿多谈。

马林百列商联会会长程文兴受访时证实，新摊位将售卖台湾式甜品，届时会成为熟食中心内第三家甜品摊位，不过，他坦言，目前仍不清楚新摊位的甜品售价、开业日期等细节。

马林百列第84座熟食中心共计55个摊位，自2019年1月至今，仅有五个空置摊位供竞标。

据观察，熟食中心目前只有两家售卖甜品的摊位，分别是售卖豆浆、豆花的黄埔豆花，以及售卖绿豆汤、爱玉冻、仙草芦荟等传统甜品的BT&U。距离熟食中心最近的其他甜品店则位于百汇广场（Parkway Parade），有“记得吃甜品”和“恭和堂”。

完整报道，请翻阅2026年8月9日的《新明日报》。