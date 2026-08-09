因被要求搬出租赁单位，男子竟盗取女友与前夫的电子版结婚证书，再利用软件窜改内容，伪造两人的结婚证提交给建屋局，企图继续租住单位。

被告莫哈默费扎尔（37岁，Muhammad Faizal）日前承认一项伪造文件意图欺骗的罪名，被判坐牢六个月。

根据案情，被告在2021年12月与前妻离婚。二人原本同住在一间租赁组屋一房式单位，但离婚后前妻搬出，也从租户名单中除名。

建屋局随后通知被告，若要继续承租这一单位，必须证明自己已婚，否则须根据“单身者联合住房计划”加入一名室友共同申请。由于被告不符合条件，建屋局于2023年7月24日发出通知，要求其搬出并交还单位。

为了保住住房，被告于2023年9月5日向建屋局申请将女友及其女儿列为同住人，并声称自己已经与女友结婚，但当时未能出示结婚证书。

当天晚上，被告暗中翻看女友手机，找到她与前夫的电子版结婚证书并转发给自己。随后，他利用修图软件篡改了新郎姓名、身份证号码及结婚日期，伪造了一份结婚证书。隔天，他将这份伪造的文件通过电邮提交给建屋局。

被告伪造文件的行为隐瞒了近一年，直到女友于2024年10月以离异身份另行申请租赁组屋，并申报女儿的抚养权时，当局才发现端倪并展开调查。

调查人员发现，被告提交的结婚证书与女友及其前夫的证书几乎如出一辙，仅有新郎姓名、身份证号码与结婚日期的字体存在差异。此外，结婚证书显示两人于2023年5月25日结婚，但实际上女友当时尚未与前夫正式离婚。