截至星期天下午1时，新加坡中部地区的24小时空气污染指数为81点，处于中等水平。由28个政府部门及机构组成的烟霾行动小组已全面就绪，一旦空气质量进入不健康范围时，将立即启动应对措施。

国家环境局星期天（8月9日）代表烟霾行动小组发文告说，最近干燥的天气导致周边地区火点增加，印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹，都可以观察到烟羽（smoke plumes）与火点。

当局预测，东南风可能将苏门答腊南部的烟霾吹向新加坡。如果火势持续，未来一周持续的干旱，可能会增加烟霾的风险。

环境局会继续密切监测烟霾情况，并在24小时空气污染指数超过100点、进入不健康范围时，发布24小时空气污染指数（PSI）预报，作为隔天活动的参考。

当局呼吁民众留心空气质量 根据个人健康状况调整户外活动

公众接下来几个小时要进行户外活动或剧烈活动时，应密切留意一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，以及参考个人活动指南。环境局强调：“一小时PM2.5浓度可能出现较大波动，并且会受天气情况影响，尤其是在跨境烟霾期间。”

当局也提醒，烟霾对个人的影响取决于他们的健康状况、24小时空气污染指数，以及户外活动的长度与激烈程度，减少户外活动与体力消耗，以及多喝水，可以减轻烟霾带来的不良影响。

患有慢性心肺疾病者，应确保随身携带所需药物。包括老年人、孕妇、儿童，以及患有慢性心肺疾病者在内的人群，一旦出现症状或感到不适，应立即就医。

公众可以登录www.haze.gov.sg、www.nea.gov.sg，以及通过myENV应用，了解烟霾的最新情况。

当局也强调，本地口罩库存充足，而且一般短途出行或在室内活动时，无需佩戴N95口罩。空气质量达到极不健康（PSI>200）或危险（PSI>300）水平，且需长时间留在户外时，可佩戴N95口罩以减少颗粒物吸入。普通医用口罩对过滤PM2.5微粒作用有限。

其他应对措施包括：