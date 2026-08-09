来新旅游的女子落枕后与男友去本地中医馆推拿，岂料被游说做其他疗程，甚至指店家未经男友同意就“放血”，两人最终需支付近1000元，怒而报警。

来自泰国的张小姐（30岁，行销人员）告诉《新明日报》，她与巴西籍男友日前来新加坡旅游，其间她因落枕感不适，于上星期五（8月7日）光顾城联广场的康福中医理疗馆（Hwealth TCM CARE）。

“当时店员得知我落枕，就推荐我做一小时按摩拨筋和一小时艾灸疗程，我男友则想要做一小时的背部按摩。”

两人之后被分到不同房间。张小姐忆述，技师在按摩一阵子后，称自己落枕情况严重，艾灸无法舒缓，建议她改用电疗仪器“三通”，一小时的疗程要价198元。

“我心想价钱尚可接受，加上我是真的想舒缓我的落枕，当下便同意了。”

张小姐说，技师之后又告知，指男友要求延长30分钟按摩，所以她也同意一并延时。她在结束自身疗程后，男友仍在按摩，她便进到对方房间等候，岂料却见到技师正为男友拔罐和刮痧。

“男友本来只想做普通的按摩，加上我们之前在中国做过拔罐，我知道他不喜欢拔罐的感觉，所以当下我就怀疑，他是不是遭到强行推销。”

两人最终到柜台付款时发现收费高达866元。张小姐当时感到不满，但考虑到人生地不熟，没多与店员争论，付款后离开，之后才报警备案。

根据张小姐提供的收据，上面并未列明各项目，仅写有一项收费为866元的“疗程费用”，但男友之后还支付88元的延时费用，两人总共付954元。

“因为这是我们第一次来新加坡游玩，对这里按摩院的收费情况并不了解，加上也想求个体面，所以当下也不敢争论太多，只是后来越想越觉得可能被骗，才报警。”

张小姐的男友林可（27岁）受访时说，进到房间后，技师用简单的英文问他哪里不舒服。

“我说我没有不舒服，也以为她是想着重按摩哪个部位，所以我就指着我脖子，结果她就开始放血，我看到血就吓到了！我其实已经痛得不想继续了，但我觉得如果喊痛，她又会推销别的东西，所以只好隐忍到结束。”

《新明日报》记者星期六（8月8日）走访中医馆时，一名女职员说自己正忙着服务顾客，也不愿听记者进一步说明来意，仅称老板人在中国，要求记者留下电话号码并指老板过几天会再联系。

之后，一名自称是中医馆经理的女士致电《新明日报》，就此事作出说明，但声称相关内容不愿公开，也拒绝让有关回应见报。记者星期天（9日）早上再走访中医馆，但仍讨不到说法。

店家愿退款15% 女子要求五成遭拒

女游客称店家事后愿意退款15%，但拒绝了她提出的50%退款要求。

张小姐指，按摩院事后主动和她联系，向她与男友道歉，并称愿意作出总花费15%的退款。

根据她提供的聊天记录显示，店家为造成她与男友的体验不佳道歉，并指将评估负责技师，同时改进技师与外国顾客的交流方式。

但张小姐后来提出50%的退款要求，店家以“公司不会同意”为由拒绝。张小姐说：“我理解她们也有付出，我们确实得到部分服务，所以我不要求全额退款，但我认为退还一半款项是合理的。”

完整报道，请翻阅2026年8月9日的《新明日报》。