今年国庆庆典移师国家体育场举行，场外安排了丰富多彩的庆祝活动，让没有庆典门票的公众同样能参与其中。

2万多名公众聚集在体育场外四个地点：体育场河畔步道、加冷水上活动中心、丹戎禺河滨步道，以及加冷河畔公园，近距离观赏国旗飞越致敬仪式、总统礼炮的鸣放，以及压轴的烟花表演，现场热火朝天的欢庆气氛丝毫不逊于体育场内。

对场外观众而言，能亲眼目睹巨型国旗从高空飞越而过、看着鸣放礼炮时发出的火花、一声声低沉有力的炮声仿佛打在心上，接着在夜空中观赏绚丽夺目的烟花在眼前绽放，这种强烈的临场感和震撼，与场内观众内心的触动不相上下。

大批群众铺上野餐毯、支起遮阳伞，静待仪式开始。（何炳耀摄）

其中，共和国道一带因能同时看到礼炮、国旗飞越和烟花，成为最热门的观赏地点之一。

吴家和李家两家挚友约好，在烟花表演开始前的几个小时就来到共和国道，准备好野餐食物，一边享受家庭时光，一边等待烟花。（何炳耀摄）

一早就带上露营椅来到共和国道的白军达（27岁，房地产业者）说，他特意通过社交媒体找到这个观赏点，既能满足女友想看烟花的心愿，也能看到自己期待的21响总统礼炮。“女友是越南人，所以特意带她来感受一下我们新加坡的国庆氛围。”

烟花魅力无法挡 公众纷纷提早占好位置

8月9日下午1时左右，国家体育场外便陆续聚集人潮，不少公众提早数小时到场，只为了在体育场河畔步道抢占最佳位置等待烟花。

下午约3时，距离庆典正式开始还有三小时，体育场外不少持票公众陆续抵达，而靠近体育场河畔步道的无遮挡位置，已经有不少没票的公众铺好了野餐垫，视野较佳的位置均被抢占一空。

不少公众顶着烈日提早到场占位置，等候晚上的烟花，现场也有人趁着等候时间拍摄短视频、跳舞，气氛轻松热闹。（李冠卫摄）

李超凡（39岁，补习老师）一家人下午约2时30分就来到体育场河畔步道附近。她说，一家人从来没有抽中过国庆庆典门票，也从未到场外感染气氛，但今年在孩子的坚持下，一家人提早去现场，顶着大太阳占好位置，等待晚上的烟花。

李超凡一家人一早就到现场，顶着大太阳占好位置，等待晚上的烟花。（郭跃男摄）

李超凡笑说：“场外的氛围一样很好，孩子一路跟着唱一首又一首的国庆歌曲。我怕她太吵，还特意给她带了功课来！”

随着人潮逐渐增多，河畔步道上的国庆主题“未来无限”（Go Beyond）灯光装置前，不少公众排队拍照打卡。毗邻的“前进”（Majulah）专区则有公众驻足浏览介绍国家信约（National Pledge）推出60周年的展板。

校园乐队轮番登台献唱 现场气氛逐渐升温

下午4时，嘉龙威购物商场（Kallang Wave Mall）的节目正式登场，来自务德中学、南洋理工大学等学校的学生和校友乐队轮番登台献唱一首首耳熟能详的歌曲。

不少公众在入场前一边享受现场DJ的音乐，一边排队与可爱的玩偶合照。（何炳耀摄）

Project #JalanJalan 国庆当天分别在嘉龙威购物商场，以及加冷地铁站通往国家体育场的天桥上呈献表演，表演的学生来自不同学校。（何炳耀摄）

其中一支表演的学生乐队Project #JalanJalan，发起人是17岁的冯靓婔。今年，他们首次从平日的地铁站和巴士转换站，走上国庆日庆典场外的舞台。

冯靓婔说，相较于平时的街头演出，体育场外的观众情绪明显更加高涨，大家也会跟着表演者一起大声合唱。“能够如此深入地参与到真正的国庆庆典中，并与观众一起培养国家认同感和社区精神是巨大的荣幸。”

1800名警员现场维持治安

随着人潮越来越多，警方在傍晚时分一度封闭了体育场河畔步道、加冷水上活动中心和丹戎禺观景塔（Tanjong Rhu Lookout Tower）。靠近烟花表演的时间，又进一步关闭了丹戎禺河滨步道和滨海河滨步道（Marina Promenade）的部分区域。

烟花秀即将开始时，大批公众聚集在嘉龙威购物商场前席地而坐等看烟花，工作人员随后呼吁他们起身，避免绊倒他人或发生踩踏事件。

烟花燃放的那一刻，绚丽色彩点亮夜空，现场气氛也随之推向高潮。（李冠卫摄）

烟花表演结束后，工作人员分批引导人群离场前往地铁站，整个散场过程井然有序。

虽然4万2000名公众在国庆庆典结束后离场，多数都前往体育场地铁站，但人潮井然有序，现场秩序良好。（何炳耀摄）

警方在国庆日当天调派近1800名来自各警署、警察海岸卫队、交通警察部队、公共交通保安指挥处、辜加警察团、特别行动指挥处、保卫指挥处和保安指挥处的警员在庆典周围驻守维持安保。

此外，国防科技局也在场外部署了“机器狗”，侦测周围人员及行为，为现场安保提供额外支援。

公众在入场前井然有序地接受安检。（陈渊庄摄）

国防科技局的机器狗吸引了不少人的目光，一些观众还上前合照。（何炳耀摄）