将毕生心血尽付三尺讲台，尤索夫依萨中学物理主导教师刘子明因病辞世，得年55岁。从教数十载的他桃李满天下，即使面对所谓的“问题学生”也从未言弃。如今，许多他曾悉心扶助的学生已从大学毕业，在不同领域学有所成。

刘子明于星期四（8月6日）逝世的消息传出后，尤索夫依萨中学特地在脸书发文悼念，形容他是受学生爱戴的物理主导老师（Lead Teacher）。

贴文显示，刘子明自2009年执教于尤索夫依萨中学，将整个教职生涯倾注于物理教学，他的言行深刻影响着身边每一个人。他主导设立卓越教学与学习中心，并在学校多个关键发展阶段，始终以坚定而温暖的姿态成为引路人。

“刘老师以积极的精神和甘于奉献的心，多年来感动并影响了无数学生、同事和家长。我们将永远铭记你。”

在学生的心目中，刘子明对教学充满热忱，更愿意为学生付出额外心力，凡事都发自内心为他人着想。

耐心扶助“问题学生” 尽心补课亦师亦友相待

前学生陈洺辉（26岁，数据工程师）告诉《联合早报》，10年前他在尤索夫依萨中学就读时，刘子明担任他的级任兼物理老师。当时班上包括他在内，许多学生都不喜欢物理，甚至被视为“问题学生”，但刘老师从未放弃他们，不仅尽心补课，更以朋友相待。

“刘老师非常友善。如果课堂上时间不够，他会抽空拨电为我们讲解难题，甚至提早到学校，或在下班后留下来替我们补课。”

陈洺辉说，他曾在O水准会考临近时倍感压力而求助，刘老师得知后也热心给予建议与疏导。

陈洺辉（后排左五）坦言，他将始终铭记刘子明老师（前排左二）积极乐观的人生态度，无论遭遇何种难题都保持冷静与耐心，绝不轻易放弃。图为2016年毕业前夕，他与老师及同班同学的合影。（受访者提供）

不同于传统教学，刘子明还会与时俱进，在课堂上融入社交媒体的笑话与流行元素，让原本枯燥的物理课变得风趣多元。在刘老师的付出与指导下，原本物理不及格的陈洺辉在O水准会考取得优异成绩，班上绝大多数学生的成绩也有显著进步。

他说：“刘老师让我们相信，只要付出努力，物理也可以变得很有趣。我从来没想过自己的物理能及格，也正因如此，我愿意再尝试一次，在理工学院选修机械电子工程，今年也顺利大学毕业。”

刘子明的另一名前学生黄先生（26岁，财经记者）也感慨，刘老师的一生虽戛然而止，但却无比充实且意义非凡。他倾注毕生心血，照亮了无数学生的未来。

无惧路途遥远跨区授课 坚守榜鹅新校区不言退

“学校从武吉巴督迁至榜鹅后，一些老师因路途遥远而申请转校，住在西部的刘老师却为学生坚守，每天忍受拥堵通勤，坚持到榜鹅授课。”

黄先生也说，学校上个月刚为刘老师举办生日派对，当时他的精神状态很好，大家都觉得他能挺过难关，因此噩耗传来时都感到震惊与不舍。

“听亲属说，许多学生得知后纷纷到灵堂吊唁，这是他生前深受大家爱戴的最好证明。”

在尤索夫依萨中学的脸书贴文下方，不少家长也纷纷留言，赞扬刘老师是孩子最喜欢且最敬重的教师，并由衷感谢他对孩子们的关怀与无私付出。

刘子明的灵堂设在裕廊西41街第468座组屋。出殡仪式定于来临星期一（10日）上午11时零5分，之后遗体将送往万礼火化场4号厅进行火化。