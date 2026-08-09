英国国王查尔斯三世、中国国家主席习近平和中国总理李强等外国领导人，分别向我国总统尚达曼和总理黄循财致贺电，祝贺新加坡建国61周年。

查尔斯在发给尚达曼的贺信中说，新加坡、英国以及其他共和联邦国家，正携手在应对气候变化和推进可持续发展方面展开密切合作，“对此我深感欣慰”。

英国驻新加坡最高专员公署星期六（8月8日）在脸书公布贺信内容，查尔斯也对两国在商业、教育、创新、科研和体育领域日益蓬勃的合作感到鼓舞。

查尔斯还说，他要和卡米拉王后一起，向尚达曼及全体新加坡人致以最美好的祝愿，希望未来的一年和平且繁荣。

中国国家主席习近平向尚达曼祝贺新加坡国庆时说，新加坡经济社会发展取得令人瞩目的成就，两国互为友好近邻。

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据新华社报道，习近平在星期天（9日）发出的贺电中说：“我高度重视中新关系发展，愿同尚达曼总统一道努力，增进战略沟通，引领中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。”

中国总理李强在发给黄循财总理的贺电中说，新加坡建国61年来发展成就斐然，中国愿同新加坡共同努力，加强发展战略对接，拓展互利合作，维护多边主义和自由贸易，为两国各自发展提供助力。