全国职工总会和政府的紧密合作一直是新加坡劳资政关系的重要支柱，职总向来会邀请执政的人民行动党议员担任工会顾问。包括工运议员在内，目前的87名行动党议员中，有79人在各工会担任顾问，其中有26人是在2025年全国大选后踏入政坛的新议员。

受访首届议员说，他们在与工会分享经验和观点的同时，也能与基层员工进行更密切的交流，这有助于他们更好地履行人民代议士的职责。

2025年踏入政坛的萧振祥，2026年7月27日出任交通部长兼财政部第二部长。他在电力与煤气业雇员联合会，以及化学业雇员联合会这两个工会担任顾问。

他回答《联合早报》询问时说：“交通是聘用最多员工的领域之一。身为交通部长，我须与代表航空、海事、公共交通和点对点服务员工的工会密切合作。要保持高水准的交通服务，员工是关键，工会一直是我们的合作伙伴，推动大家朝同一个目标努力。”

在交通领域以外，他很荣幸能为两个联合会服务。他说，能源、公用事业和化工领域，都是新加坡的关键领域。

“两个联合会有很优秀的领导团队；与他们交流让我获益良多……直接聆听员工心声，在相关行业发展之际，让我能够把了解到的情况纳入政策考量。”

职总指出，国会议员凭借在专业领域、公共或私人服务领域的经验，带来宝贵视角，丰富围绕劳动力和行业议题的讨论，并加强与利益相关者的交流。

发言人说：“这加强工会为工友发声的能力，并深化工友、雇主和政府的劳资政合作。这些国会议员连同工运议员，可以在国会反映工友的期许、看法和关切，让政府制定有利于工友的政策和计划。”

西海岸—裕廊西集选区议员贺明医生是保健服务雇员联合会的顾问。身为医疗工作者，他能够反映亲身经验和领域观点，理解行业的挑战。

他认为，全球医疗体系面临人力严重短缺的问题，新加坡也不例外。我国须支持、吸引并留住医护人员，确保他们有可持续的职业发展，能够不断地在工作中找到使命感。

西海岸—裕廊西集选区议员贺明医生（左）以保健服务雇员联合会顾问身份走访亚历山大医院时，认识一名有超过40年经验的医疗护理人员，知道他喜欢音乐，还鼓励他在院方活动上展现音乐才华。（贺明医生提供）

每名员工都应有机会发挥所长。贺明今年农历新年期间，到亚历山大医院答谢坚守岗位的医疗人员，遇到一名有超过40年经验的护理人员，知道对方很喜欢音乐。他后来鼓励员工为院方活动表演，还向管理层推荐这名员工。

贺明受访时说：“工会顾问的角色无疑丰富了我身为首任议员的经历，让我能够接触不同背景的员工。这也促使我在国会反映一些相关课题，例如：心理健康工作者、公共医疗领域医生增加的工作量。”

惹兰勿刹集选区议员罗守恩（前排右一）是教育服务雇员联合会，以及新加坡教师联合会顾问。图为他在五一劳动节集会与工会等代表合影。（职总提供）

惹兰勿刹集选区议员罗守恩是教育服务雇员联合会，以及新加坡教师联合会顾问。过去一年，他曾为教育工作者发声，包括反映教师面对的工作量过重。为八所小学提供学生托管服务的Little Professors学习中心突然关闭后，他在国会提出有关学生托管中心监管的询问，关注这类事件对学生和家长的影响。

罗守恩说，每一次辩论引起的关注，总会鼓励更多员工提出反馈，阐述他们的经历。“我的父母多年来投身教育工作，能为这两个工会服务，对我来说有特殊意义。我将倾听并与员工沟通，同时与工会领袖密切讨论，为工友发声。”

西海岸—裕廊西集选区议员吕思憓则认为，工会顾问与议员的工作相辅相成，就业保障、晋升机会、行业变革的速度等关切都直接影响居民的生活。

西海岸—裕廊西集选区议员吕思憓（前排右一）是电子与电器业工友联合会顾问，关注为员工提供支持，帮助他们跟上新技术和领域的迅速发展。（吕思憓提供）

专业为科技律师的吕思憓担任电子与电器业工友联合会顾问。她指出，电子与电器行业正迅速发展，必须为员工提供支持，帮助他们跟上新技术、工作流程和岗位要求的变化，同时确保转型是包容且公平的。

她说，许多人往往把工会与解决纠纷或谈判联想在一起。但事实上，工会的支持是更全面的，不只是保障员工的利益，也帮助员工获得良好的职业发展，以及有利于工作的环境。

“与工会接触后，我认识到工会除了提供技能培训、教育奖项，也主办社交活动如家庭日、远足等，促进会员与家人的关系。当我们在支持工人时，其实也是在支持家庭。”