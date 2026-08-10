儿童游乐场是本地组屋邻里必备的公共设施，但室内儿童游乐场进驻组屋区就不多见了。登加新镇打破惯例，迎来两座建在室内的儿童游乐场，配有绳网、攀爬梯等设计，孩子们不但可在一个有盖的安全环境中享受更多元、更具挑战的游乐体验，也无需再为烈日暴雨发愁，随时皆可尽情玩乐。

其中一座室内游乐场是设于Parc Residences@Tengah的“探险绳索游乐场”（Adventure Rope Playground）。建屋发展局答复《联合早报》询问时透露，这座占地240平方米的游乐场刚在6月竣工。

它最大的特色是巧妙利用了多层停车场地面层的无用空间（Void Space）。由于停车场设在二楼及更高楼层，地面层因此腾空，足以容纳儿童游乐场及其他社区设施，打造成一个“社交中心”（Social Hub）。

游乐场利用建筑的结构柱，搭建出绳网攀爬空间，小朋友可在安全的遮盖环境中尽情探索。

记者日前走访登加，看到这类新室内游乐设施引来不少家长带着孩子探索。（陈斌勤摄）

游乐场利用建筑的结构柱，搭建出绳网攀爬空间，小朋友可以通过攀爬梯进入绳网中。（陈斌勤摄）

登加新镇的另一座室内游乐场是Parc Glen@Tengah的“岩洞游乐场”（Grotto Playground），坐落在两栋多层停车场之间的有盖空间内，紧邻一所幼儿园，设有几个形似小丘的设施供幼童攀爬登高，自由穿梭。

Parc Glen@Tengah的“岩洞游乐场”（Grotto Playground）坐落在两栋多层停车场之间的有盖空间内，设有数个形似小丘的设施及小滑梯，可供幼童攀爬登高，自由穿梭。（邝启聪摄）

Parc Glen@Tengah的“岩洞游乐场”的地面和墙上都铺满了各种逗趣形状的小岩石，让小朋友沿着小丘坡道上上下下，还能探索攀岩初体验；傍晚时分不少居民带着孩子们到这里玩。（邝启聪摄）

此外，比达达利Alkaff Oasis的游乐场同样借助了建筑的部分结构遮阳挡雨。建屋局指出，这类设计反映了当局正持续探索，为组屋区创造多元化游乐体验。

这类新游乐设施引来不少家长带着孩子探索。欧伟明（49岁， 行政人员）夫妇俩带了10岁及6岁的儿子专程从武吉班让来参观。他受访时对室内游乐场赞不绝口：“这样的设计充分利用组屋底层空间，孩子玩乐时家长也可以陪着玩或坐在一旁看着或聊天，我会想看到更多这样的社区空间。”

学者：室内游乐场难设计 空气流通是关键

建屋局指出，虽然组屋区的儿童游乐场多设在户外，但当局会根据具体预购组屋项目的设计与场地条件，也适度地建造室内游乐场。至于全岛组屋区目前建有多少座室内游乐场，当局并未透露。

建屋局在规划时，通常会以早晚两段玩乐高峰期为准，将游乐场建在有高楼或树木自然遮阴的区域。就所有新组屋项目，例如Parc Residences@Tengah和榜鹅Northshore Residences I & II，当局在设计阶段都会进行环境模拟，以预测太阳辐照度、风向和气温等环境因素的相互作用，以科学方法规划大楼与游乐场的布局，确保自然风流通。

新加坡理工大学的设计咨询部门“设计工厂”（Design Factory@SIT）主管黄俊彪受访时认为，并非所有游乐场都适合建在室内。这主要因为设计上仍有难点，完全遮盖的空间若通风不畅，会变得闷热难耐；设计师得考量各种因素，如顶部遮盖是否有足够的挑高空间、柱距有多大，以及空气流通、建筑朝向和开放式结构之间如何求取平衡。

应对高温气候 是户外游乐场设计上一大考验

如何应对高温气候，也是游乐场设计的一大考验。近日，网上就出现有关比达达利公园户外探险游乐场的讨论，一些公众反映游乐场内的金属制滑梯，在烈日当空时会异常烫热，让孩子们望而却步。

记者走访时发现，不少家长忧心以本地炎热气候和午间强烈的光照，孩子在户外玩乐是否仍舒适安全。金属滑梯发烫，确实也给居民带来困扰。林志祥（57岁，行政员）每周带5岁孙子前来玩耍，他说：“有时早晨阳光会直照较高的那个滑梯，孙子曾说金属表面很烫，傍晚倒还好，他会尽量使用另一个滑梯。”

记者走访比达达利公园游乐场，据公众张镇爱透露，他与太太儿子探索了全岛各地游乐场，观察到除了比达达利公园，东海岸、植物园也有类似的金属制滑梯。（陈斌勤摄）

张镇爱（53岁， 基金经理）几乎每个星期天会和太太带着9岁儿子到各地游乐场探索。他观察到东海岸和植物园也有类似的金属制滑梯。“孩子曾反映长时间在烈日下曝晒的滑梯，即使到傍晚五六点还是很烫。不过我还是希望多带孩子在户外活动玩耍。”

黄俊彪指出，采用金属设计的滑梯虽更耐久也更稳定，但存在气候适应问题。“高架的金属结构会吸收太阳辐射，尤其是长型封闭式管状滑梯，虽好玩有趣，曝露在下午日照下，金属管道就像是个太阳能收集器，表面温度会让人不适，管道内的空气也会明显升温。”

比达达利公园游乐场金属滑梯上贴着显著警示：“请勿攀爬滑梯，表面可能发烫”。（陈斌勤摄）

他建议当局对游乐场结构常碰触的区域可使用木塑复合材质、尼龙绳索等减少热传导，并考虑结合大型遮阳结构，如树冠自然遮荫或集成式太阳能板屋顶，就能减少长期在无遮蔽光照下曝晒。