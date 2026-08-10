麦波申新组屋区内，一座以组屋楼群为造型的“迷宫花园”颇为吸睛。儿童可在迷你楼群中穿梭探索，寻找藏身的角落大玩捉迷藏。然而在烈日曝晒下，这座设计别致的设施却鲜有人使用，邻近设在遮荫区域的西瓜造型游乐场，反而更受青睐。

麦波申新预购组屋项目MacPherson Weave有个占地235平方米、模拟组屋楼群建成的“迷宫花园”（Maze Garden），另有四个以热带水果为造型的游乐场，分别是沙梨（Buah Long Long）、菠萝蜜、木薯和西瓜造型。

《联合早报》记者日前在早上10时许走访现场时观察到，多数孩子都集中在遮荫区的西瓜造型游乐场玩乐，迷宫花园却因曝露在烈日直射下反而惨遭“打入冷宫”。

麦波申新预购组屋项目MacPherson Weave以西瓜为主题造型的游乐场，因为建在没有阳光直射的遮荫区域，深受居住这一带的家长小孩欢迎。（陈斌勤摄）

印族居民拉古（Ragu，35岁，项目经理）每天带4岁女儿到西瓜主题的游乐场玩。他赞赏旋转装置（图）在推动时会播放音乐、原地踩踏的小自行车也设有电子互动等特别设计。（陈斌勤摄）

一个多月前刚迁入新居的黄姓设计师（33岁）有个将满两岁的儿子。她欣赏区内游乐场分散在各角落的设计，认为这可让孩子们在不同时段轮流使用不同设施。“不过那个迷宫游乐场大部分时间都挺晒，偶尔只有在傍晚，才会看到一些大孩子聚在那里玩乐聊天。”

碧山居民李欣颖（37岁，教育工作者）每个星期天都会带着4岁女儿前来玩耍，她也认为迷宫游乐区白天过于炎热，趣味性也有限，似乎较适合幼童躲猫猫。

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陈佩玲：游乐场分五个区域 可分时段疏通人潮

针对游乐设施的使用情况，麦波申区议员陈佩玲受访时向记者介绍这五个游乐场的设计理念。她说，建屋发展局设计团队曾就周边历史特色征求反馈。因此，除了沙梨、菠萝蜜、木薯等热带水果造型，当局还融入了西瓜造型游乐场和迷你龙形组屋迷宫，分别向麦波申两处旧有的经典造型游乐场致意。

以热带水果为主题的游乐场分散在组屋区的不同角落，图中的是沙梨（Buah Long Long）造型。（陈斌勤摄）

以菠萝蜜为造型的游乐场，将游乐设施藏在“菠萝蜜”之中，让小朋友边玩乐边认识什么是“菠萝蜜”。（陈斌勤摄）

迷宫花园入口处有龙头设计。麦波申区议员陈佩玲说，这是向麦波申旧有的经典造型游乐场致意。（陈斌勤摄）

陈佩玲认为，当局在设计上十分用心，让居民在不同时段使用不同设施，可分散人潮。在她看来，迷宫并非正式游乐场，更像是打卡地标。

“我们希望尽可能为麦波申社区注入新活力和地标元素，包括艺术、缤纷色彩、生气和活力，改变大家视麦波申为老旧成熟区的印象。相信这也能让居民产生自豪感，回家时看到这些景致也感到愉悦。”

建屋局：设计新游乐设施 从市镇文化遗产汲取灵感

建屋局受询时补充，设计和建造游乐空间时，当局会从当地市镇邻里的文化遗产与周边环境汲取灵感。

以迷宫花园为例，灵感源自区内色彩缤纷的传统长形（slab block）建筑，这些组屋以福建话“Chap Lau”（即十层楼）的昵称广为人知。迷宫周围的艺术雕塑描绘了邻里熟悉的景观，如比笔路（Pipit Road）第53座组屋的龙头游乐场，以及第56座的“梵高专属”社区画廊。