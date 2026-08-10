本地区域供冷网络持续扩大，多个大型工业园区和商业区项目相继投入运作，区域供冷已逐渐成为推动节能减碳的重要城市基础设施。

其中，设于宏茂桥科技园的本地最大工业区域供冷系统，预计明年全面达到设计目标，实现预期制冷能力；而位于滨海湾的全球最大地下区域供冷系统，则已经百分之百达到设计目标。

两个供冷系统均由新加坡能源集团管理。前者于去年在意法半导体（STMicroelectronics）的宏茂桥厂区投入运作；后者则自2006年启用以来，为滨海湾一带建筑输送冷气。

区域供冷系统通过中央制冷厂统一生产和输送冷冻水，为多座建筑集中供冷，提高能源使用效率，并降低运营成本。目前，本地大型区域供冷项目主要由新能源、吉宝和ENGIE等业者推动，应用范围已从商业区扩展至工业园区和新发展区。

新能源可持续能源方案董事总经理哈沙（S Harsha）答复《联合早报》询问时说，宏茂桥科技园的区域供冷系统明年制冷量将达到预期的3万6000冷吨（refrigeration ton），可节省约20%电力；同时，希望尽快实现碳减排与水资源回收利用的目标，即减少多达12万公吨碳排放，回收约50万立方米用水。

届时，科技园也可拆除原有制冷设备，腾出约4000平方米空间，相当于15个网球场，用于未来发展更多绿色项目。

设于宏茂桥科技园的本地最大工业区域供冷系统明年制冷量将达到预期的3万6000冷吨，可节省约20%电力。（周国威摄）

相比仍在朝设计目标迈进的宏茂桥科技园区域供冷系统，位于滨海湾金沙地下五层的区域供冷系统已成熟运作20年。这个深入地下20多米的制冷厂占地1万平方米，每天生产约5摄氏度的冷冻水，协助这一带的建筑业者节省能源成本。

哈沙透露，系统目前为28栋建筑供冷，自投入运作以来从未中断，可靠度达100%。建筑物无须各自安装制冷设备，可降低前期投资成本，整个生命周期的总成本最高可节省15%。

另外，新能源在登加的中央制冷系统可为业者节省高达30%的生命周期成本；集团目前也在淡滨尼建设本地首个、规模最大的棕地（brownfield，即已开发地段）区域供冷系统，为淡滨尼市镇供冷，协助城市减碳。

位于港湾区的分布式区域供冷系统，则将连接美国银行、全新的港湾中心、港湾大厦1座和2座，以及怡丰城共五栋建筑，并通过三个供冷节点输送冷冻水。系统设计制冷能力达1万7150冷吨，每年可降低超过5%的制冷成本。

吉宝管理区域总制冷能力逾40万冷吨 可减至多40%能耗

在区域供冷系统设计、开发、建设和运营方面拥有超过20年经验的吉宝有限公司，目前为樟宜商业园、纬壹科技城及兀兰晶圆制造园提供供冷服务。

吉宝基础设施首部综合能源服务（供冷）执行董事傅忠庆受访时说，截至目前，公司管理的区域供冷系统总制冷能力已超过40万冷吨，可减少约20%至40%的能源消耗，从而降低电费和碳排放。

为进一步提升系统运作效率，吉宝设立运营神经中心（Operations Nerve Centre），运用数据分析、预测性监控和人工智能优化技术，提高系统效率、可靠度和资产管理表现。

在榜鹅数码园区建设的区域供冷系统运行稳定，目标是每年减少约3700公吨碳排放，并较传统商业建筑降低最高30%的能源消耗。 （档案照片）

法国能源集团ENGIE则在榜鹅数码园区建设区域供冷系统，目标是每年减少约3700公吨碳排放，并较传统商业建筑降低最高30%的能源消耗。

ENGIE东南亚能源基础设施执行总监贾克（Jacques Boonen）指出，系统目前运行稳定，已达到现阶段预期的能源效率。随着园区持续发展及制冷需求增加，节能和减碳效益将进一步提升。不过，由于园区仍处于逐步投入使用阶段，系统的长期表现仍须待制冷需求稳定后，才能作出更全面的评估。

他说，榜鹅区域供冷系统最大的挑战，在于必须提前建成，以配合园区分阶段开发。随着更多建筑陆续投入使用、用冷需求不断增加，系统也须持续优化运行，以维持高效率。