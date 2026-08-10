在教育界与商界汲取近30年的丰富经验后，刘光明今年从本地大学的成人培训岗位退下，转轨当AI策略咨询师。他主要协助海内外中小型企业制定人工智能转型策略，也协助本地和外地的教育机构与学校铺设AI转型路。

现年53岁的刘光明说，过去十多年来，他的工作是负责管理科技与金融领域的业务组合，也在多个领域与本地和海外的政府机构、企业和业界保持紧密合作。

他的工作原来主要是协助企业解决有关数码化的难题；人工智能（AI）飞速发展起来后，他发现大家反而更茫然了，不知从何下手。

“我看到AI不断把非凡的力量交付到一般人手上。但说实话，如果只有力量却没有判断力，反而很危险。这也就是我一直以来做这件事的信念，我希望帮大家用好AI，不单单是为了把事情做快一点，更重要的是学会更好地思考、做决策。在AI时代，依然保有一份真实的人性。”

刘光明即将在8月中旬推出新书，内容结合实用框架、真实故事与案例研究。他希望借此帮助教育工作者和领导者在面对AI浪潮时，守护最核心的价值：思考能力、互信，以及教育的正统与权威。其实，他去年已针对中小企业撰写一本实用手册，为企业踏上AI转型路提供切实建议。

刘光明去年针对中小型企业撰写一本实用手册，为他们踏上AI转型路提供切实建议。图为他在书店举行手册发布会。（受访者提供）

AI是刘光明的正业，副业是制作精品饼干，他研究不同风味的配方和烘焙法，甚至拥有自己的饼干品牌Dough Degree。

最近，他与AI“对话”时灵感迸发，结果研制出令他很满意的“荔枝玫瑰”口味饼干。他透露，他试过很多其他配方，但烤出来的荔枝玫瑰饼干，口味他都不满意。他灵机一动，把烘焙瓶颈告诉AI聊天机器人，通过反复对话和搜寻资料，逐渐调整配方，竟然让调出一款佳作。

他如今还用AI进行艺术创作，跨入数码绘画领域，其中五幅AI艺术品，还获邀参与《Gajah的魅力》画展。这个展览通过跨时代的艺术形式，探讨人类千百年来在大象身上寄托的力量依赖、宗教敬畏与娱乐控制，从中反思人类对自然与生物灵性的认知变迁。