豪杰大厦一家夜店申请午夜后售酒被驳回，高庭法官指出，为维护公共秩序而实行的午夜禁止售酒措施并没有不合理，当局自2023年7月起落实新政策后，与酒精相关扰乱公共秩序的罪行显著减少。

蔡利民法官在判词中指出，豪杰大厦向来是治安“热点”，发生的罪案比乌节路其他地段多。根据新加坡警方执照官（Licensing Officer）提供的资料，2017年至2023年，在豪杰大厦发生的酒精相关扰乱公共秩序罪案中，多达78%发生在午夜后。

法官认为，如果单靠限制发出公共娱乐执照给业者，而不限制业者在午夜后售酒，未必能有效地解决问题；而且，在新政策实行后，豪杰大厦与酒精相关的罪案确实减少。

2023年1月至7月，豪杰大厦共发生27起与酒精相关的公共秩序罪案，自禁止午夜后售酒的新政策实行后，当局只在同年8月和10月各接获一起这类报案。

向高庭提出申请的业者Abe Isaac，在豪杰大厦二楼经营Naughty Girl夜店超过20年。2023年7月31日以前，Naughty Girl夜店原本获准全天售酒，不过，自2023年7月底起，当局不再批准豪杰大厦内商家延长售酒时间，夜店只能售酒至晚上11时59分。

申请人在2024年底，向执照官申请延长售酒时间至翌日清晨6时，但不被批准。申请人于是入禀高庭，以现有政策不合理为由，要求法院推翻执照官的决定，但同样被高庭驳回。

法官指出现有政策合理 申请人对裁决提出上诉

法官在判词中指出，豪杰大厦汇聚多家夜店、酒吧、卡拉OK厅和按摩店等，并且以卖淫等色情活动而闻名，警方多年来频频接到投诉。当局于是在2012年将豪杰大厦列为“排除区”，不再批准新的娱乐场所及按摩院进驻，但情况未见改善。2019年7月，Naughty Girl夜店外发生一起持刀命案，一名男子遭围殴砍死，事件轰动全国并在国会引起讨论。

为了整顿豪杰大厦的非法活动，警方在2022年7月15日表明，不再为现有业者更新或发出新的公共娱乐执照；然而，部分夜店失去公共娱乐执照后，改以播放免费广播音乐代替现场演出，继续营业及售酒。为此，警方在2023年7月进一步推出新政策，规定大厦内所有场所一律不准在午夜以后售酒。

法官认为，现有管制豪杰大厦的政策没有不合理，如果单是限制发出公共娱乐执照，或无法有效地解决罪案问题；事实上，在限制延长时间售酒的政策实行后，罪案也随之减少。

申请人也提出，豪杰大厦应和其他地区如驳船码头和克拉码头一样，获准延长售酒时间，但法官指出，政府为驳船码头和克拉码头等地区推出振兴计划，所实行的治安措施也有见效，反观豪杰大厦长期以来是治安“热点”，无法与这些地区相提并论。申请人已对高庭这项裁决提出上诉。