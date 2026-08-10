曾是许多新人拍摄婚纱照的热门地点，大巴窑市镇公园目前正展开翻新工程。公园标志性的瞭望塔将保留，不过园内池塘池水已吸干，充满怀旧气息的石拱桥也拆除了。翻新完成后会设有新的池塘，以新面貌重新迎接居民。

坐落在大巴窑6巷和泛岛快速公路之间的大巴窑市镇公园（Toa Payoh Town Park），配合大巴窑综合发展项目，自2024年2月起关闭。占地12公顷的大巴窑综合发展项目，预计最迟2030年竣工。

新加坡体育理事会发言人答复《联合早报》询问时指出，公园翻新是大巴窑综合发展项目的一部分。这个大型项目将体育、医疗保健、图书馆和公园等设施整合在一起，更好地服务居民。

占地12公顷的大巴窑综合发展项目把体育、医疗、公园和图书馆设施集于一处，预计最迟2030年竣工。公园标志性的瞭望塔将保留。（新加坡体育理事会构想图）

发言人说，翻新后的公园将增添更多绿植和新设施，同时保留原有的瞭望塔。翻新工程也包括强化公园池塘结构。池塘里的鱼和乌龟已迁移到合适的栖息地。工程完成后，当局将重建池塘。

“翻新后的公园将与综合发展项目相辅相成，为居民提供更多亲近大自然、休闲和体育活动的机会，让社区居民过上更健康、更活跃生活。”

根据国家文物局旗下网站Roots资料，在1970年代竣工的大巴窑市镇公园由建屋发展局设计，开创了组屋区保留绿色空间的先河，此后公园成了政府规划组屋区的必备元素。

公园原称大巴窑市镇花园，2002年改称大巴窑市镇公园。占地4.8公顷的公园绿意盎然。除了有池塘、小瀑布、凉亭、石拱桥等设施，也设有标志性的瞭望塔，是上世纪七八十年代热门拍摄婚纱照地点。

《联合早报》记者访问了数名居民，邀请他们分享对公园的回忆。其中两人曾在公园拍摄婚纱照，并不约而同地表示，公园重新开放后，希望在结婚周年纪念日重返旧地，拍照留念。

退休者杨永发（70岁）和妻子江惜妹（71岁）在1977年结婚。除了拍摄婚纱照，大巴窑市镇公园也是他俩婚前常去的约会地点。喜欢吃海鲜的杨永发，也会带女友到附近的大巴窑海鲜楼用餐，及到大巴窑戏院看电影。海鲜楼和戏院皆已歇业。

婚后搬去宏茂桥的杨永发夫妇，过后每隔几年都会回到公园不同角落，以相同的姿势拍照，记录岁月的变化。他受访时说，明年11月结婚50周年，但公园应仍处于翻新阶段，无法前往拍照纪念。

“希望在2037年结婚60周年时，可以再回到大巴窑市镇公园庆祝钻石婚。”

杨永发和妻子江惜妹，分别在1974年（右）和2024年（左），在大巴窑市镇公园内池塘一角拍照。夫妇两人有意在2037年结婚60周年时，再回到公园庆祝这一重要纪念日。（受访者提供）

退休中医师李妙儒（66岁）在1971年搬到大巴窑第159座组屋，步行就能到的公园，也成了她成长岁月中的一部分。她从住家六楼，就可直接看到公园，公园里的石拱桥和瞭望塔，给她留下深刻印象。

念中学时，若图书馆人多，她也会选择到公园温习功课，当时有凉亭和桌子，环境清静。

她回忆，1980年9月16日结婚当天，她和丈夫一早便到大巴窑市镇公园拍婚纱照，晚上才设宴请客。“当年结婚拍照和设宴都在同一天完成，与如今新人往往提前拍摄婚纱照的做法不同。”

目前住在实龙岗的她说，希望在2030年结婚50周年时，有机会再回到公园拍照留念。

退休中医师李妙儒（左）与丈夫欧阳彦德，在1980年9月16日结婚当天，早上先到大巴窑市镇公园拍摄婚纱照，同天晚上再设宴请客。（受访者提供）

在大巴窑居住18年的陈莫妮卡（58岁）说，距离住家步行10分钟的公园仍对外开放时，她和丈夫每周都会有几次晚间到公园散步。天气晴朗时，两人甚至会在公园某角落躺下来，看看夜空，享受宁静的夜晚。

“这里让人觉得很平静、很放松，是一个很舒服的地方。”

她期待公园重新开放，再度成为居民运动、交流的好去处。