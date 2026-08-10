20多年前创办宗教改造小组，莫哈默哈斯比多年来不遗余力，带领回教宗教师和回教社群反极端主义思想，为新加坡反恐与种族和谐推广工作做出重大贡献，今年获颁殊功勋章。

宗教改造小组2003年成立，莫哈默哈斯比（Ustaz Mohamad Hasbi，66岁）与已故的阿里哈吉（Ustaz Ali Haji Mohamed）是创始联合主席。

改造小组由一群宗教师与回教学者组成，主要任务是与政府合作，辅导被拘留的极端主义组织回教祈祷团成员，以及其他自我激进化分子，纠正他们的偏激思想，并协助他们重新融入社会。

内政部在授勋赞词中说，哈斯比担任新加坡回教教师协会会长期间，号召宗教师加入宗教改造小组，与政府携手打击恐怖主义和极端暴力主义，同时与社区机构和宗教领袖合作，共同防止极端主义影响我国社会。他也参与编写宗教改造小组反激进思想辅导手册，领导面向不同群体的宣导活动。

2023年，以色列与哈马斯冲突期间，哈斯比以理性和克制的立场，为回教社群提供指引，维护社会和谐。

身为新加坡回教理事会裁决委员会的资深成员，他积极参与委员会工作，协助推进宗教教育和发展计划，确保回教的学习对新加坡多元的回教社群仍适用。

哈斯比受访时说，要与宗教改造小组做出贡献的每一个人分享殊功勋章，包括创始主席阿里哈吉与成员。

他说：“我深感荣幸且感恩，回教宗教师鲜少获得如此大的肯定，勋章对我来说也因此别具意义。这个奖章不只属于我，也肯定在多方面为新加坡和平与繁荣做出宝贵贡献的宗教师。”

投入宗教和社区服务工作近40年，哈斯比指出，现今社会充斥着更多的不同观点和意识形态，尤其在网上空间，信息传播的速度更快。宗教改造小组成立初期，工作主要针对极端组织；恐怖主义活动如今不一定是通过极端组织，自我激进化的个案已更多。年轻人更容易通过网络接触极端思想，这都对防恐工作增添挑战。

他认为，改造小组面对的其中一个挑战是成员已有一定年纪，有相关资历可加入宗教改造小组的年轻回教宗教师人数却有限。小组必须招募且栽培新一代的年轻回教宗教师，加强组织能力，以继续这份重要的工作。