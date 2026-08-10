无论是面对冠病疫情或漏油事故的冲击，企业界领袖陈明海在担任圣淘沙发展局主席期间，带领圣淘沙业者尽快恢复元气再出发；他也为跨越20年的圣淘沙发展总体规划提供战略引导，对巩固圣淘沙作为国际旅游景点的地位发挥重要作用。

陈明海（74岁）服务社会的精神也延伸至教育、工运和交通等领域，30多年来对新加坡有多方面贡献，是今年殊功勋章得主之一。

陈明海2019年受委为圣淘沙发展局主席，今年4月1日卸任。该局在他带领下，致力推动圣淘沙业者采纳智能科技和可持续措施，提高工作效率及维护岛屿生态环境，同时鼓励业者与伙伴提升服务和景点质量，为访客提供优质体验。

圣淘沙业者在疫情时承受严峻冲击；2024年6月，圣淘沙又受到巴西班让码头撞船事故引发的燃油泄漏所殃及。对于带领利益相关者渡过难关受表扬，陈明海倒认为是自己有幸见证业者和伙伴应对挑战，让圣淘沙重新振作所展现的坚韧精神。

圣淘沙发展局的圣淘沙发展总体规划（Greater Sentosa Master Plan）目前正进行巡回展，介绍由布拉尼岛和圣淘沙组成的大圣淘沙岛接下来20年的发展。陈明海曾为这项规划提供战略引导，他对见证计划下的圣淘沙心之音（Sentosa Sensoryscape）项目前年开幕表示欣慰，也期待看到未来圣淘沙一带的转型。

陈明海说，他以谦卑心态接受殊功勋章表扬。“这份荣誉不属于我一人，它属于多年来与我并肩奋斗的众多同事、伙伴和利益相关者。他们对新加坡的奉献精神，让我们取得今天的成就。”

对企业治理有丰富经验的陈明海，自2021年担任新捷运（SBS Transit）主席。另一方面，他投身工运多年，长期推进劳资政三方协作，目前也担任劳资政联盟有限公司主席、全国职工总会俱乐部管理理事会理事等职务，对改善职场环境和提升员工福利等方面做出贡献。

此外，陈明海在工艺教育局董事会服务了21年，其中12年出任主席。他在任内加强工教局与业界合作，并扩大了工读专业文凭课程选项，让学生更好地掌握符合业界需求的技能。