Sparkle，在中文里的意思是闪耀、闪闪发光；是跳跃的火花、是追求梦想的喜悦与生命力。

当这首今年国庆庆典原创歌曲由全场观众大合唱的那一刻，整个国家体育场都在闪耀，闪烁着“小红点”的光。轻快的节拍中，现场观众以及无数隔着荧幕看庆典的国人，一同热烈庆祝新加坡建国的第61个年头。

61年，对人的生命而言，已是中年后期。但对一个国家而言，61年不过是走了一小段青涩岁月，还有很长的道路在眼前。过去经历的困难不算少，而未来的挑战还会更多，更多的奇迹也有待全体国人上下一心去创造。

再度幸运抽到国庆庆典门票的杨耀荣（工程师，49岁）虽对未来抱有憧憬，但也深知新加坡和其他的国家都面对气候变化和经济等挑战。“我希望新加坡会变得更好，孩子们以后能在更优的环境中成长。”

吴美仪（人力资源经理，57岁）则希望本地的职场转型能顺利进行，人人都保得住工作。“我们已经在面对人工智能带来的挑战，未来会如何，我们都不肯定。我还得工作至少十年八年，希望不会因为科技冲击而失业。”

国家下来的路，容易吗？当然不。

黄循财总理在今年的国庆献词中说，眼前的国际局势，比以往更复杂多变。中东冲突让我们切身感受到国际环境动荡所带来的冲击，能源价格上涨、供应链受阻，家庭开销和企业成本也在增加。

秉持深谋远虑治国方针 黄总理：布局更远未来

科技的突飞猛进，虽然创造了几年前还难以想象的新机遇，但也带来新的挑战和问题。当其他国家不断向前迈进时，我们既不能原地踏步，也不能盲目地接受所有的新科技。

新加坡要秉持独立以来的治国方针，深谋远虑、未雨绸缪，不是为三五年，而是为几十年，甚至是更长远的未来布局。

逆风前行，新加坡人须要继续携手共同克服。国庆庆典上，新增的残疾人士受检队伍、千余人组成的人民队伍，以及来自各行各业的民间英雄，展现社会的包容，以及众人以勇气踏步向前的决心。

这是国庆庆典时隔10年重回国家体育场，筹委会安排体育健儿护送国旗进入体育场。

当选手们接力绕场一周，掀起今年庆典的第一波高潮。最后掌旗的19岁墨士廉和一众选手站上中央舞台时，现场观众的掌声更是响亮。

墨士廉今年5月刚勇夺世界水翼风筝板锦标赛冠军，重返世界巅峰；李鸿界在FAI室内跳伞世界杯单人自由式项目成功卫冕；叶品秀则在残奥泳赛中夺得七面金牌。但我们不止拥抱奖牌得主，还看见照顾儿子而成为游泳教练阿南德拉尔（Anand Lal），以及面对癌症仍继续运动的曲棍球前国手马丁（Melanie Martens）等，他们展现的勇气，都是激励新加坡人的力量泉源。

大家在为选手们报以热烈掌声的同时，不要忘了也为自己鼓掌、肯定自己的表现。

近些年来，新加坡上下同心挺过了冠病疫情。未来的难关，新加坡人民也必将迎难而上，克服困境、共创美好未来。

2026年度国庆庆典的主题设为“未来无限，前进吧，新加坡！”。庆典在璀璨的烟花中落幕，一朵朵一簇簇在加冷盆地上空热烈绽放，犹如新加坡在国际舞台上发光发亮；不论是我国体育健儿们、本地企业和各龄各领域国人不断自我突破，又或是新加坡在国际上积极推动合作与创新，让世界变得更美好。

新加坡，61岁生日快乐！更美好的前程正在等着我们！

新报业媒体是2026年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。