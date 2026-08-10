平日中午，在大巴窑市镇中心的街道上，从事人偶艺术表演逾60年的温忠全顶着烈日，操控手中的人偶。随着音乐响起，他手中的人偶也舞动起来，过没一会儿，他身上的汗水一点点晕开，将他原本鲜红的衬衫染成暗沉的深红。

曾经登上国内外电视节目、受邀到海外表演腹语，70岁的腹语表演者温忠全曾风光一时。但面对日渐剧烈的竞争，他毅然走上街头，同时自学提线木偶，亲手为木偶植入机械巧思与全新特效，在不断演变的表演环境中，为自己的艺术寻找下一个舞台。

问他为何不在入夜天气较凉、人流量较多的时候表演？温忠全解释，每一次的街头表演都需要通过网上申请，“开放时间一到，好的地点时段马上就被抢光了。我都不知道年轻人怎么抢到的。”

虽然不擅长在网上抢街头表演的理想地点和时段，温忠全却很会利用网络学习新的表演技巧。他在街头表演的提线木偶，就是这几年才开始通过网上的表演视频自学的。“我很厉害的，什么都可以自学，看视频就会了。”

他还在人偶中巧妙融入机械机关，赋予其鲜活的表演效果。经他巧手，猩猩能击鼓，孙悟空手中的金箍棒可自转，疯狂青蛙还会吐泡泡，《阿里巴巴》中的巨蛇更能随着机关升至两层楼高。

温忠全从未停止学习新的表演技巧，他的街头提线木偶表演，也是近几年才开始在网上自学的。（吴先邦摄）

温忠全拥有上百个人偶，他会亲自设计人偶，为不同表演搭配音乐，并不断加入新的机关和表演效果，让人偶呈现更多变化。（吴先邦摄）

他亲自设计每一个人偶，为不同表演搭配音乐，并不断加入新的机关和表演效果，让人偶呈现更多变化。

他说，街头表演的节目通常每两三个月调整一次。“每次表演一样的，人家都不来看了。”

如今，温忠全拥有上百个人偶。“要什么主题的木偶，我都能提供。”

以腹语表演为主的温忠全，曾受邀在本地多个电视节目里表演。约18年前，他将腹语表演的视频上传到中国网站，获得大量关注，还被湖南卫视邀请登台表演，获得不少海外演出的机会；他也是首位参加《中国达人秀》的新加坡人。

此外，温忠全还曾受邀到上海音乐厅，与一众顶尖表演者在同一舞台演出。

然而，随着网络教学的普及化，温忠全很快发现，单靠腹语表演，已经越来越留不住观众。“现在只要上网搜索‘如何学习腹语’，基本上就可以学到这门技艺，自学的人也多了。这跟我小时候仅靠一本十多页的小册子自行摸索的腹语自学之路截然不同。”

温忠全表演时会操控人偶走近孩子，不少孩子看得目不转睛，甚至会伸手拥抱人偶。（吴先邦摄）

温忠全开始意识到，互联网虽然为他打开海外舞台，却也让这门技艺不再像过去那般稀有。面对越来越激烈的竞争，温忠全在疫情后决定转向街头表演。

由于街头环境难以展现腹语人偶的表演效果，路人会因缺乏背景信息而难以驻足，他于是开始学习提线木偶、提杖木偶等视觉冲击力更强的表演形式。

由于街头不适合腹语人偶表演，温忠全于是开始学习提线木偶、提杖木偶等视觉效果更强的表演形式。（吴先邦摄）

从腹语到提线木偶，从书本自学到通过网络学习。面对表演环境的变化，温忠全一次次自学、调整，在自己热爱的领域寻找新舞台。

从艺逾60年、走遍国内外舞台，如今70岁的他仍怀抱着一个未完成的梦想。“我希望有一天，我能在新加坡的剧院演出。”