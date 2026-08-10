13岁时患癌术后一度卧床不起，只能靠眨眼与人沟通，青年付出双倍努力考进工艺教育学院，顺利迈向游戏设计师的梦想，并说道：“我为自己感到骄傲。”

今年4月，18岁的张颖康成功进入工艺教育学院，修读应用与游戏开发课程。对于从小热爱电脑游戏的他而言，这不仅是新起点，也可谓苦尽甘来。

13岁那年，张颖康的脑后部发现一颗肿瘤，接受两次切除手术。然而，由于肿瘤正好压在控制运动、平衡和协调的区域，因此术后的他经历类似中风的副作用，整个人卧床不起，全身上下都失去行动能力，最糟的时候曾一度只能靠眨眼来交流。

母亲杨丽蓉受访时说，在长达八个月的住院期间，儿子接受放射、物理、言语和音乐治疗，才慢慢恢复行动和语言能力。

这场大病也让张颖康休学一年多，整个2021年不能就读中二。出院后的居家休养期间，儿童癌症基金会（Children’s Cancer Foundation）旗下的学习辅助中心（Place for Academic Learning & Support）为他提供各种科目的过渡性补习，助他在重返校园前尽量缩小学习差距。

2023年5月，张颖康终于重回校园就读中二。不过，复学仅两个月就要迎战期末考，他必须在兼顾繁重的课业与居家物理治疗之间取得平衡。

但杨丽蓉欣慰地说，儿子在课后会留校向老师请教，在家也会付出双倍努力不断学习，赶上学习进度。

她去年也毅然辞职，全心协助儿子备战O水准会考，并顺利过渡到工教院。

虽然行动能力至今仍受手术副作用影响，但所幸张颖康还能自如使用电脑。在康复前后的空闲时间里，他尝试通过网络自学编程，并成功开发两款小游戏，这份满足感也激发他对游戏开发的浓厚兴趣，升学时选择钻研这个领域。

张颖康是今年第16届儿童癌症基金会教育奖的获奖抗癌斗士之一。他告诉《新明日报》：“非常开心可以拿奖，这证明我是自己的英雄，我为自己感到骄傲。”

完整报道，请翻阅2026年8月10日的《新明日报》。