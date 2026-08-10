早前已有公众在文庆组屋高楼花园看国庆预演时踩踏植物，星期天（8月9日）晚上国庆日情况更严重，约200人涌上空中花园观赏烟花，不少人为抢占高位踏入种植区，散场后现场遍地泥泞，居民斥：“大家都想看烟花，但要有公德心！”

《新明日报》日前报道，今年国庆庆典首次移师加冷盆地举行，吸引公众寻找免费观赏烟花地点。

加冷、文庆一带部分设有空中花园或天台的组屋，近期成为网友口中的“私房观赏点”，包括明地迷亚路第10座组屋八楼、圣乔治巷第26B座组屋24楼空中花园，以及加冷文庆路上段第五座组屋多层停车场等。

不过，随着“烟花热点”人气上升，也引发居民担忧公共空间遭不当使用。

《新明日报》记者星期天晚上6时许走访靠近文庆地铁站的圣乔治巷第26B座，当时空中花园已有约20人到场；到了7时30分，人数陆续增至60人。不少公众携老带幼前来，也有人抱着宠物上楼。

有民众带食物和椅子提早占位，也有人铺垫野餐，在凉风习习的环境下等待烟花，十分惬意。

当时现场未见人流管制或工作人员维持秩序。烟花开始后，人潮进一步涌入，晚上8时许便激增至约200人，人潮几乎遍布整个空中花园，但整体秩序良好。

记者观察发现，不少人为抢占较高位置，直接踩进种植植物的区域，估计超过30人踩踏高台上的植物，部分植物明显受损，植物区也被踩得泥泞不堪。

附近居民谢太太（62岁）受访时说：“昨天新闻都登了，还是有人直接踩上去。今天人更多，情况比之前还严重。这些不是草，是植物，都被踩死了。大家想看烟花，也应该有公德心。”

记者也发现，散场后现场更显狼藉，有人因鞋底沾满泥土，竟当场脱鞋，直接将泥土“刮”在平台上。周遭石椅也留下大量踩踏痕迹，就连走道的把手上也有泥土残留。

居民蔡女士（48岁，销售员）则说：“最辛苦的是清洁工，工作量增加。这些踩入植物区的人真的应该多替别人想一想。当局也应该张贴告示或围起植物区。”

完整报道，请翻阅2026年8月10日的《新明日报》。