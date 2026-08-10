男子租用宝马后发生车祸，归还车辆时，租车公司发现左侧后视镜折断，车身有刮痕和凹痕，因此向他索赔5000元。岂料，男子不仅拒绝赔偿，还以外出吃午餐为由趁机开溜。

位于加基武吉4道Premier@Kaki Bukit的 MV Auto Sales车行销售经理洪先生（39岁）受访时说，这起事件发生于7月20日。

他指一名早前在公司租了一辆宝马的年轻男子，因发生了车祸，过后来归还宝马时，员工发现车子的左侧镜折断，左边车身有明显刮痕和凹痕，轮毂也被刮花，因此公司向他索赔2500元的自付额（excess），以及2500元的车损费（Own Damage）。

洪先生说，他试图向这名男子解释索赔费用的细节时，对方称自己没钱，过程中还出外抽了几次烟，过后，对方说要先去“吃午餐”，离开车行。

洪先生感觉不妥，紧随在后，并一路叫男子“要认账，别逃跑”，但对方头也不回。跟到约2公里外的Tai Seng Exchange工业大楼一带，男子突然脱掉拖鞋，光着脚拔腿狂奔，一头钻进大楼后面的灌木丛里，失去踪影。洪先生无奈，只好报警。

据他描述，他们后来还发现对方在未经允许的情况下，对宝马进行非法贴膜，并拆走了行车记录仪。警方受询时证实，已接获通报。