居民指宏茂桥组屋凉亭的椅子不知何故被移除，市镇会解释，接反馈称凌晨有人聚集扰民，暂把椅子迁移并观察能否减少噪音。

住在宏茂桥10道第544座组屋的张先生（68岁）告诉记者，楼下设立多年的凉亭安装了四张长椅供居民使用，近期其中三张不知何故被移到对面的羽毛球场，如今仅剩一张。

“原本有长椅给老人家休闲使用，但不懂为什么突然移走，我们失去了一个闲聊的地方。我们每天都会下来的。”

记者走访时发现，组屋底层有四张长椅分布各处，也有桌椅设施供居民使用。上述凉亭则在组屋旁。

据观察，凉亭内贴有数张告示，要求使用者在晚上10时半至隔天早上7时降低声量，以避免打扰正在休息的居民。当天晚上8时许，几名居民坐在自备的椅子在凉亭下休息，他们对当局移除凉亭长椅的做法感到不解。

住在附近组屋45年的曾先生（73岁）说，10多天前的一个早上，看到工人在凉亭下拆卸长椅。

“我看到两三个工人过来，便下楼问是不是要换新的，他们讲不是，然后就看着他们将长椅搬到对面的羽毛球场。”

市镇会：曾有反馈指噪音滋扰

宏茂桥市镇理事会答复《新明日报》询问时说，当局接获居民反馈，指有人在午夜12时至凌晨3时间聚集在凉亭并制造噪音滋扰。

发言人说，市镇会接获反馈后，暂时将凉亭内的长椅移至附近第548座组屋的羽毛球场。这么做除了让居民仍可继续使用长椅，也可观察这一措施是否能减少噪音滋扰。

“我们明白这么多年来居民十分珍惜这些公共设施，并感谢他们所提供的反馈。市镇会将继续关注情况，并评估这项临时措施的成效。”

市镇会也提醒居民，在使用公共空间时应多加体谅，在深夜时段降低音量，尊重附近居民的休息与安宁。