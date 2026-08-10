大巴窑湿巴刹内有年轻一代打造精致“杂货店”，除了售卖精品咖啡豆外，还有外国鱼罐头和橄榄油等，为本地巴刹注入新风景。

《新明日报》报道，赵俐莉（33岁）自2017年踏入餐饮业，从事咖啡师、后端烘焙生豆等工作。2022年底，她凭着一腔热血开始自立门户，在线上售卖咖啡豆，也和熟识的咖啡馆业者合作批发咖啡豆。

去年5月，她做了一个与众不同的决定。她选择开实体店，但不是到什么潮流区、文青区或是高人流购物商场，而是选择了湿巴刹。

赵俐莉去年在大巴窑1巷第127座湿巴刹找到租金实惠的档口，正式成立实体店luli roasts，每周星期五至星期天从早上10时营业至下午3时。除了售卖精品咖啡豆，“杂货店”也售卖日本鱼罐头、各国橄榄油、本土辣椒油等。

谈及这个特殊的决定，赵俐莉说她从小就有“小贩梦”，喜欢随着妈妈到湿巴刹，帮小贩卖菜收钱，因此对这个环境有特殊的情怀。

“线上市场竞争激烈，我觉得还是应该设立一个实体店。在湿巴刹营业，一方面是租金较低，另一方面是这里有浓厚的人情味，年长者也可以更轻易、勇敢地尝试体验这类咖啡。”

不过，湿巴刹的客群主要还是附近街坊，而现在到湿巴刹的还是老一辈的比较多，年轻人习惯网购或是到商场超市。被问及是否担心在传统湿巴刹售卖精品咖啡豆会没市场，她直言当时没想那么多，只想尝试落实一直想做的事。

虽然一周只开三天，但她一周可是做足七天。除了会见咖啡馆业者、烘焙生豆、处理线上业务，她还要从事一些市场调查工作。“有很多事情需要自己完成。”

完整报道，请翻阅2026年8月10日的《新明日报》。