金文泰发生持刀自残事件，一名30多岁男子突然闯进榴梿摊位，从摊贩手上抢走一把榴梿刀，跟着往自己身上多处捅刺。男子受伤后倒地，过后由救护人员紧急送院。

这起事件发生于星期一（8月10日）中午12时许，地点是金文泰3道第441B座组屋底层、金文泰广场外的邻里中心。

《联合早报》记者中午约12时40分抵达现场时，伤者已经送院。一名市镇理事会的工作人员正使用高压水枪清理现场血迹。地上仍可见大片血迹，部分被数件衣物和一张尿垫遮盖。

事发现场地面仍可见大片血迹，部分被数件衣物和一张尿垫遮盖。（梁麒麟摄）

现场血迹从事发地点一路延伸十多米，直到商场边的空地。现场也有不少公众驻足围观。

伤者用来自残的刀，相信是从附近水果店夺来。（受访者提供）

距离事发地点约20米外便是138 V+ Mart水果摊，一名不愿具名的工作人员告诉记者，他当时正在开榴梿，没想到一名男子突然冲过来抢走榴梿刀。“那名男子夺过刀子拔腿就跑，还不断往自己身上捅。”

另一名不愿具名的公众则说，伤者手持刀子，一边从不远处跑来，一边大喊大叫，往自己的头部和身体其他部位乱刺。

路人奋不顾身冲上制伏伤者 双方僵持逾20分钟

这名公众说，伤者是华人，30多岁，一名马来路人见状奋不顾身冲上前，将伤者制伏在地，跟着按压男子伤口减少出血。

公众从伤者背后扣住其双臂，阻止伤者继续自残。（受访者提供）

居住在第442座组屋三楼的居民王先生（50岁）说，事发时他正在厨房煮饭，楼下突然传来叫喊声，他于是走出家门查看。“我到走廊往下看时，伤者已经满身是血，奄奄一息地躺在地上，但他看起来还有意识。”

王先生说，一名路人从背后紧紧钳住伤者的双臂，阻止他继续自残。“双方僵持20多分钟，直到警察和医护人员赶到。”

王先生随后从三楼扔下一条毛巾，让楼下围观的公众为伤者止血。

新加坡警察部队受询时说，警方于中午约12时20分接获通报，指金文泰3道第441B座组屋有人需要帮助。

警方抵达现场时，一名34岁男子意识清楚倒卧在地，身上有多处疑是自行造成的伤势。他过后被送往医院，目前正在接受诊治。

警方也说，一名56岁男性公众在警员到场前已将男子手中的刀夺走，并将他制伏。这名公众没有受伤，但为安全起见，警方还是将其送往医院接受检查。

民防部队指出，当局将一人送往国大医院，另一人则被送往黄廷方综合医院。

警方调查正在进行中。